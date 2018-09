“(...) No solo ejemplifican un cambio estilístico dentro de la producción general de este artista, sino que también reflejan circunstancias político- económicas de los momentos históricos dentro de los cuales se crearon”, explicó Byron González Aguilar, curador de Colecciones del MAC. De las siete creaciones de Fernández que son del MAC, tres deben ser sometidas a restauración; no obstante, debido a los recortes anunciados para el presupuesto del 2019, las piezas no serán intervenidas en el corto plazo.