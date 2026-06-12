Áncora

Disfrute las grabaciones de piano, de la A a la Z, de una de las gigantes de la música clásica

Deutsche Grammophon lanza biblioteca digital completa de Martha Argerich al cumplir 85 años.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
La pianista argentina Martha Argerich es una de las más destacadas del mundo.
La pianista argentina Martha Argerich es una de las más destacadas del mundo. (Guido Adler/Deutsche Grammophon)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Martha Argerichpianomúsica clásica
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.