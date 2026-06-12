Disfrute las grabaciones de piano, de la A a la Z, de una de las gigantes de la música clásica

La pianista argentina Martha Argerich es una de las más destacadas del mundo.

La compañía discográfica Deutsche Grammophon, especializada en música clásica, anunció el lanzamiento de una biblioteca digital integral dedicada a la pianista Martha Argerich, que reúne la totalidad de sus grabaciones para el sello alemán y para Philips. La iniciativa coincide con la celebración de su 85.º cumpleaños, el 5 de junio.

El proyecto, disponible en formato de streaming y descarga, organiza el catálogo de la intérprete en seis volúmenes ordenados alfabéticamente por compositor.

Martha Argerich A-Z incluye grabaciones de piano solo, conciertos, música de cámara y dúos, hechas tanto para DG como para Phillips. En el comunicado de prensa, Deutsche Grammophon también anunció la reedición del formato físico de 48 discos Complete Recordings on Deutsche Grammophon, que recopila su trabajo histórico con el sello.

Argerich es considerada una de las pianistas más influyentes y populares de las últimas décadas. Su catálogo destaca sus grabaciones de conciertos de Chopin, Ravel y Prokófiev junto al director Claudio Abbado, así como su trabajo en música de cámara con intérpretes como Gidon Kremer, Mischa Maisky, Nelson Freire y Daniel Barenboim.

Si ya conoce a Argerich, será un deleite hallar todo reunido; si no la conoce o quiere sumergirse en el mundo del piano, ¿qué mejor manera de hacerlo?

La nueva biblioteca permite rastrear su producción desde sus primeras grabaciones hasta registros en vivo más recientes, incluyendo obras de Rachmaninoff y el Carnaval de los animales de Saint-Saëns, entre muchas otras.

La discográfica había lanzado en enero la biblioteca digital completa de Daniel Barenboim.