Disfrute de este espectáculo de danza gratuito con dos artistas de España

EnProceso, la residencia de creación escénica de Satis.FACTORY Casa en Costa Rica, celebra su tercera edición con artistas internacionales. Conozca su proyecto.

Por Carlota Zamora González
Bailarines en Satis.FACTORY
Ssatis.FACTORY Casa es un espacio costarricense dedicado a las artes escénicas. (OLMAN TORRES H/Olman Torres)







Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

