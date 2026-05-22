De ser abandonada en la calle a ganar un premio en Cannes: Así llegó la perrita Yuri al cine

'La perra' está basada en la novela homónima de Pilar Quintana.

Cannes, Francia. La nueva estrella canina de la Croisette ya tiene nombre. La Palm Dog de Cannes coronó este viernes a Yuri, la protagonista de la película La perra, de la directora chilena Dominga Sotomayor.

Creado en 2001 al margen del Festival de Cannes, este premio informal distingue las mejores actuaciones caninas en la pantalla. Con los años se ha convertido en una de las tradiciones más excéntricas y queridas de la muestra.

En Costa Rica, se han podido apreciar películas de Dominga Sotomayor como Tarde para morir joven, en 2019.

La ceremonia de la Palm Dog en Cannes se celebró en una playa del paseo marítimo de Cannes, ambientada al ritmo de la canción Chihuahua.

“No podría imaginar un premio más especial para La perra”, dijo emocionada Sotomayor en inglés al recibir el galardón, un collar rojo de cuero.

Presentada en la Quincena de Cineastas, la película sigue a Silvia, una recolectora de algas que vive en una isla salvaje de Chile y adopta a Yuri, una cachorra abandonada que termina desenterrando traumas profundos.

En entrevista con la AFP, Sotomayor explicó que la protagonista adopta a la perra “casi por impulso”, sin sospechar todo lo que despertará en ella.

Yuri fue interpretada por dos perras distintas, una cachorra y una adulta, ambas rescatadas y hoy adoptadas por familias en Chile, contó la directora.

El Gran Premio del Jurado, segundo reconocimiento más importante, fue para Lola, una border terrier de la cinta I See Buildings Fall Like Lightning, de la británica Clio Barnard.

El jurado celebró además el carácter “muy femenino” de esta edición: las dos películas premiadas fueron dirigidas por mujeres y protagonizadas por perras.

Entre los ganadores históricos de la Palm Dog figura Brandy, de Érase una vez en Hollywood, cuyo premio recogió el propio Quentin Tarantino. En 2021, Tilda Swinton aceptó el galardón en nombre de sus propios perros por sus apariciones en The Souvenir.