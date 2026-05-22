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De ser abandonada en la calle a ganar un premio en Cannes: Así llegó la perrita Yuri al cine

Creado en 2001 al margen del Festival de Cannes, este premio informal distingue las mejores actuaciones caninas en la pantalla.

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Por AFP
'La perra' está basada en la novela homónima de Pilar Quintana.
'La perra' está basada en la novela homónima de Pilar Quintana. (Simone D'Arcangelo/Planta (Chile))







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