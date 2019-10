“Alguien les contó que existían estos sitios que todavía eran baratos y ellos se entusiasmaron y compraron un terreno allí. En esa época fue muy especial porque llegamos justo antes de un verano. Me acuerdo haber tenido una relación muy cercana con la naturaleza, con la construcción, con los vecinos… me marcó mucho vivir ahí en todo sentido, la sensación de las estaciones del año, de sentir cuándo había sequía y cuándo no. Recuerdo que cuando nevaba, como estábamos cerca de la cordillera, mi papá me decía ‘Vámonos caminando hasta la nieve’. Como que se llenó de esas imágenes mi infancia. Fue una especie de comunidad espontánea, no es gente que decidió construir una comunidad, sino que se quiso alejar de la ciudad. Ahora yo lo leo desde una perspectiva política, pero en ese momento ni siquiera ellos lo leían de esa manera, sino como la necesidad de tener un nuevo respiro, un espacio propio. No había electricidad, aprendí a leer con velas, pero al mismo tiempo tenía un pie en la ciudad,yendo a un colegio normal, católico, de niñas. Mi mamá era actriz de telenovelas y en aquella época era superfamosa, entonces actuaba en el canal de televisión y luego volví a aquel mundo apartado. Era loco porque yo no veía las telenovelas donde ella actuaba, porque no tenía televisión. Me faltaría el tiempo para tratar de explicar todo lo que significa ese lugar. Había una familiaridad con los vecinos, una precariedad (en el buen sentido) que hoy me llama mucho la atención: usar lo menos posible, gastar lo menos posible, ser muy consciente de que el agua era escasa… "