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David Hockney, cuyo arte marcó la imagen del siglo XX, murió a los 88 años

Del lienzo al iPad, con colores audaces y una perspectiva singular, sus obras entraron en la cultura pop, como ‘A Bigger Splash’; alcanzó récords en subastas.

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Por AFP
David Hockney presentando sus obras sobre Normandía en 2021.
David Hockney presentando sus obras sobre Normandía en 2021. (Thomas Cox/AFP)







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