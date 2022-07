La vibrante pintura de David Hockney llega al Cine Magaly

Siempre es buena noticia cuando se anuncia la proyección de un gran maestro en pantalla grande.

Por la pantalla del Cine Magaly han pasado muchos artistas de referencia como Munch, El Bosco, Rembrandt y Miguel Ángel, quienes han sido explorados mediante documentales aclamados.

Ahora es el turno de profundizar en la obra de David Hockney, uno de los principales exponentes de la pintura británica del siglo XX.

Conocer de primera mano su vida y realizacion será posible gracias a la continuación de la temporada 2017-2018 de Exhibition on Screen, el programa organizado entre el Cine Magaly y el Centro Cultural Costarricense Norteamericano.

El artista inolvidable

David Hockney At the Royal Academy of Arts es el nombre que lleva el documental que estará en la pantalla grande del Magaly.

El largometraje, cargado de entrevistas inéditas, se sumerge en dos exposiciones que concentran la filosofía de Hockney y su evolución en el nuevo milenio.

El filme aborda dos exposiciones que Hockney presentó durante el 2012 y el 2016 en la Royal Academy of Art de Londres, recinto que ha albergado exhibiciones de eminencias artísticas y arquitectónicas.

Con un intenso enfoque sobre el pop art británico, el largometraje de noventa minutos es una de las novedades que aporta esta temporada de Exhibition On Screen.

El documental se presentará el martes 6 de marzo a las 6:30 p. m. Tendrá repetición el domingo 11 de marzo a las 2:30 p. m.

Las entradas para la proyección cuestan ¢5.100 para el público general, y ¢4.350 para estudiantes y ciudadanos de oro.

Los tiquetes pueden ser adquiridos propiamente en la boletería del cine, o bien, llamando al teléfono 2222-7516 o mediante el sitio web cinemagaly.com.

La prgramación de esta temporada finaliza en abril. La última proyección será Cézanne, Portraits of Life, documental que aborda la vida del pintor francés postimpresionista.