Áncora

¿Cuál es su relación con los árboles? Esta película del Festival de Cine Europeo lo explora con ternura

Con los célebres Léa Seydoux y Tony Leung, ‘Silent Friend’ cuestiona nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros. Véala en el Cine Magaly.

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Por Fernando Chaves Espinach
Tony Leung en 'Silent Friend', parte del Festival de Cine Europeo del Cine Magaly.
Tony Leung en 'Silent Friend', parte del Festival de Cine Europeo del Cine Magaly. (Pandora Film/Pandora Film)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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