Áncora

Cómo una carretera en el desierto de California redefinió ‘Una batalla tras otra’

La película compite por 13 premios Óscar y sigue a Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un exrevolucionario que, desconectado del mundo, intenta criar a su hija.

EscucharEscuchar
Por AFP
Una batalla tras otra One Battle After Another Leonardo DiCaprio
Una batalla tras otra One Battle After Another Leonardo DiCaprio (Cortesía Rola/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Una batalla tras otracinePaul Thomas AndersonLeonardo DiCaprio
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.