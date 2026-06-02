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Cómo ‘Obsesión’ y ‘Backrooms’ están forzando a Hollywood a repensar sus estrategias para el cine

“No hay otra manera de ver esto que no sea como un enorme éxito y un verdadero punto de quiebre para la industria”, dice analista. Conozca por qué.

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Por AFP
Chiwetel Ejiofor en 'Backrooms', de Kane Parsons.
Chiwetel Ejiofor en 'Backrooms', de Kane Parsons. (Kane Parsons/A24)







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