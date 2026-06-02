Cómo ‘Obsesión’ y ‘Backrooms’ están forzando a Hollywood a repensar sus estrategias para el cine

Los Ángeles, Estados Unidos. Hollywood no habla de otra cosa: cómo las cintas de terror indie Obsesión y Backrooms: sin salida, dirigidas por YouTubers veinteañeros, llevaron a la Generación Z en masa a los cines para protagonizar estrenos millonarios.

Los infinitos pasillos amarillos de Backrooms: sin salida, dirigida por Kane Parsons, de 20 años, aterrorizaron a decenas de miles de personas en su estreno este fin de semana, cuando totalizó $118 millones en boletería.

El éxito del estudio A24 siguió a Obsesión, de Curry Barker, de 26 años, que en dos semanas lleva 148 millones de dólares en todo el mundo, un batacazo para la cinta de Focus Features, cuya producción costó $750.000.

“No hay otra manera de ver esto que no sea como un enorme éxito y un verdadero punto de quiebre para la industria”, dijo a AFP, Matthew Frank, editor asociado de la publicación The Ankler.

“La gran mayoría de los compradores de boletos este fin de semana y los últimos fines de semana (...) han sido menores de 35 años, e incluso menores de 25. Están llegando a este grupo demográfico al que normalmente no se le habla de manera específica”, agregó.

Las salas de cine han enfrentado un declive impulsado, entre otras cosas, por la popularidad del streaming, la pandemia del covid y las huelgas que paralizaron a Hollywood en 2023.

Pero los números este año inyectaron optimismo al sector que estima alcanzar los mejores resultados desde la pandemia.

Esto en parte gracias a la Generación Z, que levantó la taquilla en un 25% el año pasado, de acuerdo con un reporte del National Research Group.

Y los dueños de las salas de cine celebran.

“Estamos eufóricos con estos fines de semana”, dijo Ronnie Yount, dueño de la cadena Phoenix Theaters, en el Medio Oeste de Estados Unidos.

Yount sostuvo que ambas cintas impulsaron su taquilla a niveles alcanzados con éxitos conocidos como “Lilo y Stitch”, algo que parecía impensable.

“¿Cómo podemos replicar esto?”

“El gran problema de Hollywood durante un tiempo fue decir ‘ah son los jóvenes’, cuando en realidad es porque ellos están haciendo la décima franquicia que era popular para sus padres”, dijo Frank.

“Cuando haces algo para esa audiencia, ellos asistirán (...) y eso quedó probado este fin de semana”, agregó.

Pero ¿cuál es la fórmula del éxito?

Parsons es conocido como Kane Pixels en YouTube donde alimenta una audiencia de 3,2 millones de suscriptores, y contabiliza más de 300 millones de visualizaciones.

La inspiración para sus Backrooms surgió de una foto que alguien publicó en un foro de internet en 2019 y que mostraba, sin contexto, un espacio amarillo.

Parsons, un adolescente en la época, explicó a AFP en una entrevista reciente que visualizó la imagen como “un concepto de ciencia ficción muy tangible”.

El creador de contenido desarrolló un video que mostraba a un joven perdido en los terroríficos pasillos, y que en pocos días acumuló millones de visualizaciones, y derivó en un contrato con A24 para llevar esta pesadilla infinita a la pantalla grande, ahora protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve.

Barker saltó de una audiencia de 1,1 millones de suscriptores en su “That’s a Bad Idea” a ser la comidilla del cine con su espeluznante Obsesión.

Estrenada en el Festival de Cine de Toronto en 2025, la producción sigue las horrorosas consecuencias que un joven sufre tras romper una especie de palito de la fortuna para pedir un deseo: que su interés romántico lo ame más que a nada en el mundo.

“Cada estudio y compañía de producción en Hollywood ahora mismo está buscando y preguntándose ¿cómo podemos replicar esto?”, dijo Frank.

“Es algo muy emocionante, no sólo porque son éxitos enormes, sino porque fueron hechas con estos presupuestos limitados”.

Frank opinó que aunque el primer impulso es saltar a YouTube como un mecanismo de descubrimiento de nuevos talentos, hay otros factores en juego.

“Es necesario aun así encontrar grandes cineastas, quienes pueden venir de cualquier lugar”.