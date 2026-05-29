Las 10 mejores películas de terror de 2026, según Rotten Tomatoes

El cine de terror apuesta en 2026 por franquicias exitosas, monstruos clásicos y fenómenos virales que atraen a nuevas audiencias.

El cine de terror vive uno de sus años más variados. Secuelas de franquicias exitosas, historias sobrenaturales, adaptaciones de fenómenos virales y nuevas propuestas originales figuran entre las producciones mejor valoradas por la crítica.

El sitio Rotten Tomatoes publicó su selección de las películas de terror más destacadas de 2026. La lista incluye desde mundos infestados de zombis hasta inquietantes relatos de casas embrujadas y cultos secretos.

1. Obsession (2025) – 96%

La película mejor valorada de la lista sigue a un joven que obtiene exactamente el deseo que pidió para conquistar a la persona que ama, aunque las consecuencias pronto se vuelven perturbadoras.

2. 28 Years Later: The Bone Temple (2026) – 92%

La secuela del universo creado por Danny Boyle y Alex Garland amplía la historia de los infectados y profundiza en el ambiente de tensión y supervivencia que caracteriza a la franquicia.

3. Send Help (2026) – 92%

Sam Raimi regresa al terror con una historia sobre dos sobrevivientes de un accidente aéreo que quedan atrapados en una isla desierta y enfrentan peligros inesperados.

4. Hokum (2026) – 89%

Las leyendas y el folclore protagonizan esta producción centrada en un escritor que viaja a una posada remota y termina involucrado en una inquietante historia de brujería.

5. Backrooms (2026) – 89%

Uno de los fenómenos más populares de Internet llega al cine. La trama gira alrededor de una misteriosa puerta que aparece en el sótano de una tienda de muebles y conduce a una experiencia aterradora.

6. We Bury the Dead (2024) – 88%

La película mezcla zombis y drama emocional. La historia explora el duelo y la pérdida en un mundo donde los muertos regresan tras una catástrofe militar.

7. Primate (2025) – 78%

Unas vacaciones tropicales se transforman en una pesadilla. Un grupo de amigos lucha por sobrevivir en una historia que combina aventura y horror.

8. Forbidden Fruits (2026) – 76%

La comedia también tiene espacio en el terror. La cinta sigue a un grupo de trabajadoras que forma parte de un culto secreto de brujas.

9. Ready or Not 2: Here I Come (2026) – 74%

La secuela retoma la historia de Grace después de los acontecimientos de la primera película y mantiene la combinación de violencia, humor negro y suspenso.

10. Undertone (2025) – 74%

El sonido es el principal elemento de esta producción. La trama sigue a la conductora de un podcast paranormal que comienza a recibir grabaciones anónimas relacionadas con una presencia demoníaca.

Además de estos títulos, 2026 también destaca por el regreso de grandes figuras del género. Entre los estrenos más esperados figuran una nueva versión de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal, The Mummy de Lee Cronin y Werwulf, la próxima película de Robert Eggers.