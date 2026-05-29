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Las 10 mejores películas de terror de 2026, según Rotten Tomatoes

Descubra cuáles son las producciones de terror que más sorprendieron a la crítica este año, desde secuelas de zombis hasta historias inspiradas en fenómenos virales de Internet

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Por Silvia Ureña Corrales
El cine de terror apuesta en 2026 por franquicias exitosas, monstruos clásicos y fenómenos virales que atraen a nuevas audiencias.
El cine de terror apuesta en 2026 por franquicias exitosas, monstruos clásicos y fenómenos virales que atraen a nuevas audiencias. (Sony Pictures /Screenshot trailer)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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