Las he visto todas, y he asistido a múltiples montajes teatrales del epistolario, en inglés, español y francés. Supongo que algunos fueron buenos. Pero no, amigos, no, no, no: en mi todavía adolescente corazoncito la versión definitiva de esta pieza le pertenece y pertenecerá por siempre a Haydée. Ya ven ustedes: soy fiel a mis primeros amores. Ninguna actriz -y hay entre ellas nombres de prosapia- hundió tan adentro de mi conciencia sus garras de halcón como Haydée, ninguna tocó las fibras que en mí hizo vibrar, ninguna practicó un corte histológico en la piel de mi alma tan hondo como ella.