Áncora

Canciones creadas con IA se mezclan con catálogos de artistas reales sin su autorización

Los temas fraudulentos se suben a las plataformas bajo los nombres de artistas reales “para percibir los derechos de autor asociados”. ¿Qué dicen los músicos y las plataformas?

EscucharEscuchar
Por AFP
La cantante folk Emily Portman descubrió que había un álbum entero a su nombre creado por inteligencia artificial en Spotify.
La cantante folk Emily Portman descubrió que había un álbum entero a su nombre creado por inteligencia artificial en Spotify. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Spotifyinteligencia artificialIAderechos de autor
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.