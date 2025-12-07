Estudio revela que el 97% de las personas no reconoce la música hecha por inteligencia artificial

El 97% no logra diferenciar música creada por IA, y el 80% pide que esté etiquetada para proteger a artistas y evitar engaños en plataformas.

Un 97% de las personas no logra identificar si una canción fue creada por inteligencia artificial (IA) o por humanos. Así lo evidenció un estudio global realizado por Deezer, en colaboración con la firma de investigación Ipsos, que analizó la capacidad de 9.000 usuarios para distinguir entre música compuesta exclusivamente por IA y composiciones reales.

Durante la prueba, los participantes escucharon tres pistas. Dos fueron generadas por IA y una por humanos. A pesar de esta diferencia, el 97% falló al diferenciarlas, lo que llevó a que el 71% de los encuestados expresara sorpresa ante los resultados y el 52% manifestara incomodidad por no distinguir entre ambas.

Ante esta situación, 8 de cada 10 personas consideraron necesario que este tipo de música esté claramente etiquetada, y un 73% manifestó interés en conocer si las plataformas de streaming recomiendan contenido creado con IA.

Crece la demanda por mayor claridad

El informe también indicó que el 45% de los usuarios desea filtrar este tipo de canciones de sus listas de reproducción. Además, un 40% indicó que evitaría escucharlas si las detectara. A pesar de esto, el 66% reconoció que probaría música generada por IA al menos una vez, lo que refleja una mezcla entre curiosidad y preocupación.

Sobre la distribución, un 58% cree que su plataforma de música nunca le ha recomendado canciones de IA, aunque un 25% expresó dudas, lo que confirma que la falta de etiquetas puede generar confusión.

Percepción del impacto en la industria musical

Un 51% de los encuestados considera que la IA jugará un papel relevante en la música en los próximos 10 años. Sin embargo, dos tercios opinan que esta tecnología puede afectar la creatividad global en la industria musical. El 46% destacó que podría ayudar a descubrir más canciones afines a sus gustos, pero muchos temen una homogeneización del contenido.

Según Deezer, más de 50.000 pistas generadas con IA se reciben a diario, lo que representa un 34% del total de envíos diarios a la plataforma.

Preocupaciones sobre derechos de autor y pagos a artistas

El estudio reflejó que un 65% de las personas está en contra de que las empresas de IA usen material con derechos de autor para entrenar sus modelos. Además, un 70% considera que la música generada por IA pone en riesgo el trabajo de músicos y compositores. También se cuestiona la ética de estas prácticas sin el consentimiento del artista original.

Un 69% de los encuestados afirmó que los pagos por música generada con IA deberían ser menores que los que reciben los artistas que crean por cuenta propia.

Medidas implementadas por Deezer

Deezer explicó que es la única plataforma que actualmente detecta y etiqueta la música generada al 100% por inteligencia artificial. Su CEO, Alexis Lanternier, destacó que los usuarios quieren saber el origen de lo que escuchan y que existe una preocupación real sobre cómo la IA impacta la creación musical y los derechos de los artistas.

Como medida adicional, Deezer elimina estas canciones de sus recomendaciones automáticas y señaló que actualmente representan apenas un 0,5% de las reproducciones, de las cuales el 70% son fraudulentas. También indicó que la compañía evalúa otras acciones como la eliminación o desmonetización de contenido en el futuro.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.