Estudio revela que el 97% de las personas no reconoce la música hecha por inteligencia artificial

Usuarios piden que la música generada por inteligencia artificial esté etiquetada y fuera de las recomendaciones en plataformas de streaming

Por Europa Press
El 97% no logra diferenciar música creada por IA, y el 80% pide que esté etiquetada para proteger a artistas y evitar engaños en plataformas.
El 97% no logra diferenciar música creada por IA, y el 80% pide que esté etiquetada para proteger a artistas y evitar engaños en plataformas. (Canva/Canva)







