Áncora

Bienal de Arquitectura de Costa Rica reúne firmas reconocidas, innovación y actividades abiertas al público

BIACR 2026 convertirá al país en el epicentro de la arquitectura y el urbanismo regional. Conozca la oferta del evento.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Araya Delgado
La programación de la Bienal también destaca por su componente académico y de intercambio profesional.
La programación de la Bienal también destaca por su componente académico y de intercambio profesional. (Colegio de Arquitectos de Costa Rica/Colegio de Arquitectos de Costa Rica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
arquitecturaCosta RicacuidadurbanismoBienal de Arquitectura
Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.