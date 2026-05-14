Bienal de Arquitectura de Costa Rica reúne firmas reconocidas, innovación y actividades abiertas al público

La programación de la Bienal también destaca por su componente académico y de intercambio profesional.

Costa Rica será sede de la XVIII Bienal Internacional de Arquitectura de Costa Rica (BIACR 2026), organizada por el Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR), que se realizará del 27 al 30 de mayo en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y el Hotel Crowne Plaza.

El evento reunirá a arquitectos, urbanistas, estudiantes y especialistas nacionales e internacionales para discutir temas relacionados con ciudad, sostenibilidad, diseño, infraestructura y nuevas tendencias urbanas. La programación incluirá conferencias magistrales, encuentros académicos, exposiciones y premiaciones.

Entre las actividades destacadas figura el “Día Unicom”, una jornada enfocada en arquitectura, innovación y experiencia sensorial, patrocinada por Rodco, distribuidor oficial del porcelanato italiano Unicom en Costa Rica. La actividad también rendirá homenaje al arquitecto Edgar Brenes Montealegre por su aporte al desarrollo arquitectónico y urbanístico del país.

La Bienal contará con participación de invitados de países como Ecuador, México, Argentina y El Salvador, además de especialistas en inteligencia artificial aplicada a la arquitectura e innovación urbana.

Como parte de la agenda, se realizará la entrega de premios de la XII Bienal Internacional Estudiantil y la XVIII Bienal Internacional Profesional, reconociendo proyectos destacados en categorías como arquitectura residencial, urbanismo, paisaje y patrimonio.

La organización destacó que la BIACR busca fortalecer el intercambio de conocimiento y consolidar a Costa Rica como un espacio regional para la reflexión y el desarrollo de la arquitectura contemporánea.