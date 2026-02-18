Áncora

Berlinale rechaza que haya censurado a cineastas propalestinos ante carta abierta

Directora de la Berlinale negó que censure a los cineastas propalestinos como afirman más de 80 actores y directores, entre ellos Javier Bardem y Tilda Swinton, en una carta abierta.

EscucharEscuchar
Por AFP
Una de las sedes del Festival de Cine de Berlín, uno de los más importantes del mundo cinematográfico.
Una de las sedes del Festival de Cine de Berlín, uno de los más importantes del mundo cinematográfico. (Berlinale/Berlinale)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BerlinaleFestival de BerlíncinePalestinaGazaIsrael
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.