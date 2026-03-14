Así serán los Martes Líricos del Teatro Nacional: Conozca los eventos del 2026

Entre marzo y diciembre, diez martes se consagrarán al canto lírico en el foyer del Teatro Nacional. El entro Nacional de la Música y la Compañía Lírica Nacional, junto con el insigne recinto, presentarán una nueva temporada de sus Martes Líricos a partir del 17 de marzo.
El primer recital se celebrará en esa fecha, a las 6 p. m., con Rogelio Riojas Nolasco (México), destacado internacionalmente en la pedagogía vocal y colaborador en procesos formativos para cantantes líricos en Costa Rica.
“Dar continuidad a los Martes Líricos es fundamental no solo para la formación de nuevos públicos para el arte lírico, sino también porque crea un espacio donde artistas y audiencia pueden encontrarse en una experiencia íntima y cercana“, dice en el comunicado de prensa Tatiana Chaves, recientemente nombrada como directora de la Compañía Lírica Nacional, tras la salida no anunciada de Calio Alonso en noviembre del año pasado.
Las entradas para los Martes Líricos valen ₡4.000 para público general y ₡2.500 para estudiantes y adultas mayores. Los boletos están disponibles en la boletería física y en la página web del Teatro Nacional de Costa Rica.
Esta será la programación del resto del año:
- 7 de abril: Recital Cantos de España, con Sofía Corrales (soprano) y Laura Castro (piano).
- 19 de mayo: Esteban Zúñiga (tenor) presentará un programa dedicado al romanticismo alemán, con obras de Robert Schumann y Franz Schubert.
- 2 de junio: Recital a cargo de María Marta López (soprano).
- 7 de julio: Daniel Pow Hing, junto al pianista Arturo Blanco, presentará un recital dedicado a Richard Wagner.
- 4 de agosto: Elsa Castro (soprano) presentará el programa Alma de Bolero.
- 1 de septiembre: Recital de Ópera Estudio Costa Rica, con la participación del maestro Rogelio Riojas Nolasco.
- 6 de octubre: Tamara Redondo (soprano) presentará el recital Tarde de Canción Artística.
- 3 de noviembre: Del amor y otras pasiones, con Ivette Ortiz (soprano), Bill Davenport (tenor) y Fernando Zúñiga (piano).
- 24 de noviembre: José Gabriel Morera (bajo) presentará el recital Le Diable pour Basse.
- 8 de diciembre: Nancy Varela (soprano) presentará el recital Il bel sogno.