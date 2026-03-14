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Así serán los Martes Líricos del Teatro Nacional: Conozca los eventos del 2026

El primer recital se celebrará 17 de marzo con Rogelio Riojas Nolasco (México), pero las demás fechas traen alegres sorpresas.

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Por Fernando Chaves Espinach
Rogelio Riojas Nolasco (México) será el primer invitado de los Martes Líricos del Teatro Nacional en el 2026, el 17 de marzo.
Rogelio Riojas Nolasco (México) será el primer invitado de los Martes Líricos del Teatro Nacional en el 2026, el 17 de marzo. (Centro Nacional de la Música/Cortesía del Centro Nacional de la Música)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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