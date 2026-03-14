Así serán los Martes Líricos del Teatro Nacional: Conozca los eventos del 2026

(Centro Nacional de la Música/Cortesía del Centro Nacional de la Música)

Rogelio Riojas Nolasco (México) será el primer invitado de los Martes Líricos del Teatro Nacional en el 2026, el 17 de marzo.

Entre marzo y diciembre, diez martes se consagrarán al canto lírico en el foyer del Teatro Nacional. El entro Nacional de la Música y la Compañía Lírica Nacional, junto con el insigne recinto, presentarán una nueva temporada de sus Martes Líricos a partir del 17 de marzo.

El primer recital se celebrará en esa fecha, a las 6 p. m., con Rogelio Riojas Nolasco (México), destacado internacionalmente en la pedagogía vocal y colaborador en procesos formativos para cantantes líricos en Costa Rica.

“Dar continuidad a los Martes Líricos es fundamental no solo para la formación de nuevos públicos para el arte lírico, sino también porque crea un espacio donde artistas y audiencia pueden encontrarse en una experiencia íntima y cercana“, dice en el comunicado de prensa Tatiana Chaves, recientemente nombrada como directora de la Compañía Lírica Nacional, tras la salida no anunciada de Calio Alonso en noviembre del año pasado.

Las entradas para los Martes Líricos valen ₡4.000 para público general y ₡2.500 para estudiantes y adultas mayores. Los boletos están disponibles en la boletería física y en la página web del Teatro Nacional de Costa Rica.

Esta será la programación del resto del año: