8M: Cinco directoras de cine que rehicieron el lenguaje cinematográfico a su manera

'Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles' (1975), de Chantal Akerman, coronó la lista de las mejores películas de la historia de la revista 'Sight and Sound' en 2022.

Desde el inicio mismo del cine, hace unos 130 años, las mujeres estaban ahí. Si bien sería hasta los años 70 que pudo haber directoras con carreras más extensas, alto perfil y grandes producciones, la realidad es que desde los primeros años, muchas cineastas fueron dándole forma al naciente lenguaje cinematográfico.

Ahora, la lista de realizadoras es interminable. Kahtryn Bigelow, Chloé Zhao y Emerald Fennell destacan en la industria angloestadounidense. En América Latina, cineastas como Lucrecia Martel, María Luisa Bemberg y María Novaro marcaron época. Costa Rica, como se sabe, es tierra de directoras. Pero dichosamente cualquier nota quedaría corta enumerando los logros de las mujeres en la pantalla, no solo directoras, sino guionistas, sonidistas, editoras y todos los demás puestos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, repasamos el trabajo de cinco cineastas.

La fée aux choux, película hecha en 1896, 1900 y 1902 por Alice Guy-Blaché. (Alice Guy-Blaché/Dominio Público)

Alice Guy-Blaché (1873–1968) — Francia

Considerada la primera mujer directora de cine —y una de las primeras cineastas de la historia—, Guy-Blaché exploró tempranamente el potencial narrativo del nuevo medio. Dirigió cientos de filmes en Francia y Estados Unidos y fundó su propio estudio, Solax, cuando la industria cinematográfica aún estaba naciendo.

Otras figuras relevantes de los primeros tiempos del cine fueron Lois Weber, Germaine Dulac y Lotte Reiniger, cuya película Las aventuras del príncipe Achmed fue uno de los primeros largometrajes animados.

Margot Benacerraf (1926–2024) — Venezuela

Su obra breve, pero decisiva, ocupa un lugar singular en el cine latinoamericano por haber sido pionera del documental y maestra de muchas generaciones (vivió 97 años). La hermosa Araya, premiada en Cannes en 1959, combina mirada documental y sensibilidad poética para retratar la vida en las salinas venezolanas, y permanece como una de las piezas más refinadas del cine de la región.

Otras documentalistas relevantes de la época y décadas posteriores fueron Marta Rodríguez en Colombia, el Colectivo Cine Mujer y Carmen Toscano en México; en Costa Rica, Kitico Moreno fue directora del Centro de Cine y luego Patricia Howell y Mercedes Ramírez crearon obras relevantes en los 70 y 80.

Sarah Maldoror (1929–2020) — Francia / Guadalupe

Figura clave del cine africano y de la diáspora, Maldoror vinculó su obra a los movimientos de liberación de las antiguas colonias portuguesas. Su cine conjugó compromiso político y rigor estético para dar voz a luchas invisibilizadas por el relato dominante.

Es interesante no solo por su cine, sino por su contexto, representativo de cómo las luchas por la descolonización estuvieron estrechamente vinculadas con la liberación femenina. En esa línea, puede buscar el cine de la cubana Sara Gómez, las libanesas Jocelyne Saab y Heiny Srour, la argelina Assia Djebar o la canadiense Alanis Obomsawin.

'Monangambééé', corto de 1968 de Sarah Maldoror. (Les amis de Sarah & Mario/Les amis de Sarah & Mario)

Chantal Akerman (1950–2015) — Bélgica

Chantal Akerman transformó el lenguaje cinematográfico con una mirada radical sobre el tiempo, el espacio doméstico y la experiencia femenina. Jeanne Dielman es hoy considerada una de las obras más influyentes del cine moderno, y de hecho coronó la lista de las mejores películas de la historia en la revista Sight and Sound en su sondeo de 2022.

Si desea conocer su trabajo, puede asistir a la selección de tres películas clave en el Centro de Cine, del jueves 19 al sábado 21 de marzo: Je, tu, il, elle (1974), News From Home (1976) y Jeanne Dielman (1975).

Agnès Varda (1928–2019) — Francia

Asociada a la nueva ola francesa, Varda desarrolló una filmografía libre y profundamente personal, donde se entrelazan documental, ficción y ensayo visual. Su mirada sobre la vida cotidiana y la memoria influyó en generaciones de cineastas en todo el mundo. De hecho, en el cine de no ficción más reciente, podría ser una de las voces más influyentes, con su mezcla de humor, rabia feminista, mirada incisiva y profunda compasión, así como su interés en luchas políticas y sociales.

Puede ver Sin techo ni ley (1985) o Cléo de 5 a 7 (1962) si busca algo más narrativo; del lado ensayístico, Los espigadores y yo (2001) o Rostros y lugares (2017).