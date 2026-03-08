Áncora

8M: Cinco directoras de cine que rehicieron el lenguaje cinematográfico a su manera

Una de las cineastas gozará de una muestra en Costa Rica este mes; otras tienen obras disponibles en línea. Conozca su cine.

Por Fernando Chaves Espinach
'Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles' (1975), de Chantal Akerman, coronó la lista de las mejores películas de la historia de la revista 'Sight and Sound' en 2022.
'Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles' (1975), de Chantal Akerman, coronó la lista de las mejores películas de la historia de la revista 'Sight and Sound' en 2022. (Paradise Films & Unité Trois/Paradise Films & Unité Trois)







8MDía Internacional de la Mujercinefeminismoarte
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

