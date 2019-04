“Tenemos otra visión, queremos hablar desde nosotras mismas y contar nuestras experiencias. No se trata de que solo más mujeres protagonicen películas, sino también de propuestas estéticas distintas, a las cuales todavía el público no se haya acostumbrado o no conozca”, recalcó la realizadora que estrenó Dos Fridas en Estonia el año pasado.