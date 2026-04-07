‘Zootopia 2’ rompe récord histórico y supera a ‘Intensamente 2’: así se convirtió en el mayor éxito animado de Disney

‘Zootopia 2’ alcanza un récord histórico en taquilla y se convierte en la animación más exitosa de Disney a nivel global.

Zootopia 2 se posiciona como la película animada más taquillera de la historia de Disney, tras superar a Intensamente 2, según datos de la Motion Picture Association (MPA). El filme también alcanza el noveno lugar entre las producciones más taquilleras a nivel mundial.

La producción de Walt Disney Animation Studios logró este hito impulsada por la respuesta del público global. La compañía destacó que el éxito responde al entusiasmo de los espectadores y al trabajo del equipo creativo liderado por Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino.

En cifras, la película acumula una recaudación mundial de $1.866.647.950. De ese total, $428.130.160 corresponden al mercado local. Estos números consolidan su impacto en la industria cinematográfica.

El filme también se ubica como el estreno número 1 mundial de 2025, tanto en el mercado global como en el internacional. Además, se convirtió en la película animada —y producción con clasificación PG— que más rápido alcanzó los $1.000 millones.

Otro de los hitos ocurrió en su debut. Zootopia 2 recaudó $559,5 millones en sus primeros cinco días, lo que marcó el mayor estreno mundial en la historia de la animación y el más grande de 2025.

En cuanto a recepción, la producción obtuvo una aprobación del 91% del público en Rotten Tomatoes. También recibió una calificación “A” en salas de cine, lo que reflejó una alta valoración de la audiencia.

El éxito de la cinta también refuerza el dominio de Disney en el género. El estudio ocupa dos de los primeros tres lugares de taquilla animada, con Zootopia 2, Intensamente 2 y Frozen 2.

A nivel general de animación, la película solo es superada por la producción asiática Ne Zha 2 (2025). Esta ocupa el cuarto lugar histórico con ingresos de $2.267.446.370, según Box Office Mojo de IMDb.

En el listado global de animación también destacan títulos como: