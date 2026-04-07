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‘Zootopia 2’ rompe récord histórico y supera a ‘Intensamente 2’: así se convirtió en el mayor éxito animado de Disney

‘Zootopia 2’ sorprende con cifras récord en taquilla y desplaza a otros grandes éxitos animados, consolidándose como un fenómeno global que marca un antes y un después en Disney

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Por Silvia Ureña Corrales
ZOOTOPIA 2
‘Zootopia 2’ alcanza un récord histórico en taquilla y se convierte en la animación más exitosa de Disney a nivel global. (Disney)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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