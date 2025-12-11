Viva

Zendaya le da una bofetada a Robert Pattinson en escena apasionada del primer tráiler de su nueva película

Zendaya y Robert Pattinson sorprenden en una escena intensa del tráiler de ‘The Drama’, donde una bofetada cambia el rumbo de la historia

Por O Globo / Brasil / GDA
Zendaya protagoniza junto a Robert Pattinson una tensa escena en 'The Drama', filme sobre una pareja en crisis antes de su boda.
Zendaya protagoniza junto a Robert Pattinson una tensa escena en 'The Drama', filme sobre una pareja en crisis antes de su boda. (Archivo/Archivo)







