Zendaya le da una bofetada a Robert Pattinson en escena apasionada del primer tráiler de su nueva película

Zendaya protagoniza junto a Robert Pattinson una tensa escena en 'The Drama', filme sobre una pareja en crisis antes de su boda.

Zendaya abofeteó a Robert Pattinson en una escena cargada de tensión y erotismo incluida en el primer tráiler de The Drama, la nueva película que protagonizan juntos. El largometraje llegará a las salas de cine en abril de 2026.

La producción está dirigida por el noruego Kristoffer Borgli y muestra la historia de una joven pareja comprometida que enfrenta una crisis emocional días antes de su boda.

En el adelanto, los personajes de los dos actores aparecen en una escena sexual. Durante ese momento, el personaje interpretado por Zendaya da una bofetada en el rostro a Pattinson.

El reparto principal también incluye a Alana Haim, Zoë Winters, Mamoudou Athie y Michael Abbott Jr.

Zendaya, conocida por su participación en las sagas Duna y Spider-Man, ganó dos premios Emmy por su trabajo en la serie Euphoria. Por su parte, Robert Pattinson ha sido vinculado con franquicias de gran éxito como Crepúsculo y actualmente interpreta al superhéroe Batman.

Ambos actores mantienen relaciones sentimentales con otras figuras reconocidas del cine. Zendaya está comprometida con Tom Holland, quien interpreta a Spider-Man, mientras que Pattinson se comprometió con Suki Waterhouse, actriz, cantante y modelo, con quien tuvo una hija en marzo de 2024.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.