Yolanda Andrade rompe el silencio sobre su salud: ‘Poco a poco no voy a poder hablar, ni caminar’

“Poco a poco no voy a poder caminar. Poco a poco no voy a poder hablar”. Con esas palabras, la presentadora mexicana Yolanda Andrade describió la realidad que vive desde hace más de un año.

Su estado de salud volvió a ser tema de conversación tras una entrevista en el programa Venga la Alegría, donde reveló que enfrenta una enfermedad degenerativa para la que no existe cura.

En sus declaraciones, Andrade confesó que los médicos le han brindado apoyo, pero reconoció que los diagnósticos son irreversibles.

En otra entrevista, para el medio Telediario afirmó: “Tengo dos enfermedades y las dos no tienen cura. En conclusión, médicamente y científicamente, me puedo morir antes que ustedes. Pero eso lo decide Dios”.

Yolanda Andrade ha enfrentado parálisis facial, depresión y afirmó que pronto tendrá dificultades para hablar y caminar. (Instagram/Instagram)

La conductora, reconocida por su trayectoria en la televisión hispana, fue diagnosticada en 2023 con un aneurisma cerebral, luego de experimentar problemas de visión. La noticia la obligó a ingresar de urgencia a un hospital debido a un sangrado significativo.

Desde entonces, ha lidiado con diversos síntomas que han deteriorado su calidad de vida: parálisis facial, dificultades para hablar, depresión y pérdida de fuerza física.

Explicó que pasó una temporada en Tulum, donde el descanso y el entorno natural le ayudaron a estabilizar su estado emocional. Esa pausa fue clave para recuperar algo de ánimo y continuar con los tratamientos médicos.

La salud de Yolanda Andrade se ha mantenido bajo la atención pública. En marzo de este año, una noticia falsa sobre su muerte se viralizó en redes sociales y causó preocupación entre sus seguidores. La productora Raquel Rocha, del programa Montse & Joe, desmintió rápidamente los rumores y confirmó que la presentadora seguía en recuperación.

Poco después, el productor Enrique Gou reveló que Andrade sufre esclerosis múltiple. Esta afirmación no fue bien recibida por la conductora, quien expresó su molestia ante la difusión no autorizada de su diagnóstico.

Aunque no ha querido confirmar públicamente si la esclerosis múltiple es una de las enfermedades que padece, Andrade ha insistido en que su condición médica es progresiva y degenerativa. No brindó detalles específicos sobre los nombres de los padecimientos, pero recalcó que, según los especialistas, ninguno tiene tratamiento curativo.