Yolanda Andrade rompe el silencio sobre su salud: ‘Poco a poco no voy a poder hablar, ni caminar’

La presentadora mexicana reveló que su salud se deteriora con el tiempo

Por Fiorella Montoya

“Poco a poco no voy a poder caminar. Poco a poco no voy a poder hablar”. Con esas palabras, la presentadora mexicana Yolanda Andrade describió la realidad que vive desde hace más de un año.








Yolanda Andrade
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

