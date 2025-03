Yolanda Andrade molesta por revelaciones sobre su enfermedad: Esto dijo la conductora

La salud de Yolanda Andrade ha sido un tema que estuvo en el ojo público en los últimos meses. En marzo circuló una noticia falsa sobre su muerte, lo que generó conmoción. Raquel Rocha, productora del programa Montse & Joe, desmintió la información.

Se conoció que la presentadora estuvo hospitalizada y en estado delicado, aunque no se informó sobre su diagnóstico. Días después, el productor Enrique Gou afirmó que Andrade padece esclerosis múltiple. La conductora reaccionó con molestia por la divulgación de la información.

En declaraciones al Canal de las Estrellas, Andrade expresó su descontento: “Qué falta de caballerosidad. Aparte, no tiene por qué decirlo así. No quiero decirlo, pero se me hizo muy feo. No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé ni nada”.

Yolanda Andrade criticó la divulgación de su diagnóstico sin su consentimiento. La conductora enfrenta complicaciones desde que en 2023 le detectaron un aneurisma cerebral. (El Universal/México/GDA/El Universal/México/GDA)

Su regreso a la televisión estaba programado para enero, pero se decidió posponerlo hasta que estuviera más recuperada. La conductora, de 52 años, se sometió a varios estudios en Los Ángeles, Estados Unidos, sin conocer con certeza su diagnóstico, hasta hace pocos días.

En abril de 2023, los médicos le detectaron un aneurisma cerebral tras presentar problemas de visión. Desde entonces ha enfrentado complicaciones como dificultades para hablar y moverse, episodios de parálisis facial y depresión.

