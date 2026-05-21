Yessenia Reyes, bailarina de Teletica, revela la dolorosa decisión que tomó tras la muerte de su padre

Yessenia Reyes vive uno de los momentos más difíciles de su vida lejos de su familia.

La bailarina salvadoreña Yessenia Reyes compartió este jueves 21 de mayo uno de los mensajes más emotivos de los últimos días al revelar la dura decisión que tomó tras la muerte de su padre.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Reyes explicó que permanecerá en Córdoba, España, donde actualmente desarrolla un proyecto laboral, pese al fuerte dolor que atraviesa por la pérdida de su papá.

“No sabía si hacer este video, pero esta vez llegar a una nueva ciudad no se siente igual. Aunque me costó mucho hablar de esto, quise hacerlo para contarles una realidad, porque detrás del maquillaje y el vestido increíble había una hija intentando ser fuerte”, expresó la bailarina.

La salvadoreña aseguró que decidió continuar trabajando porque considera que eso era lo que su padre habría deseado.

“Tengo que trabajar y hacer lo mejor, papi lo habría querido así, y aunque mi corazón solo quería correr a casa, irme significaba afectar un proyecto grande y más aún a personas que se habían sintonizado para llegar hasta aquí”, comentó.

En el video, Reyes también reflexionó sobre las dificultades emocionales que muchas veces enfrentan quienes trabajan en el arte y el espectáculo, sobre todo cuando atraviesan situaciones personales complejas.

“A veces trabajar en el arte significa mirar a la cámara, sonreír o bailar con un nudo en la garganta y ahora entiendo más que en ocasiones la vida no da tiempo para sanar primero. Pero si había algo que me había enseñado mi papá era cumplir y ser fuerte”, dijo.

La artista añadió que el video representa una forma de honrar la memoria de su padre “y como una promesa a su legado y todo lo que me enseñó: seguir adelante”, manifestó.

Fue el pasado 20 de mayo cuando Reyes confirmó el fallecimiento de su padre. En ese momento, explicó que recibió la noticia mientras se encontraba en España, lejos de su familia en El Salvador.

Aunque no detalló la causa exacta de la muerte, anteriormente había comentado que su padre enfrentaba una insuficiencia renal y otros problemas de salud.

A través de sus historias de Instagram, la bailarina también explicó que no podría asistir al funeral debido a la distancia y a las complicaciones del traslado.

“Me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida al otro lado del mundo, completamente alejada de él, de mi familia. No puedo ir al funeral porque me tomaría dos o tres días llegar a El Salvador desde donde estoy”, expresó.