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Yessenia Reyes, bailarina de Teletica, revela la dolorosa decisión que tomó tras la muerte de su padre

La salvadoreña contó que su padre hubiera querido que las cosas se dieran como ella lo comunicó. ‘Me costó mucho hablar de esto, quise hacerlo para contarles una realidad’, afirmó

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Por Fiorella Montoya y Fátima Jiménez
Yessenia Reyes
Yessenia Reyes vive uno de los momentos más difíciles de su vida lejos de su familia. (Lilly Arce)







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Yessenia ReyesTeletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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