Xuxa vuelve a posar en ‘topless’, a sus 62 años: vea la sorprendente sesión de fotos

La famosa cantante brasileña Xuxa, además de ser una de las figuras más queridas de la música latinoamericana, es un ícono de belleza y sensualidad del mundo del entretenimiento; estatus que, a sus 62 años, no ha perdido.

Ahora, la intérprete de Ilariê sorprendió al posar en topless en una nueva sesión fotográfica, la cual compartió este miércoles 22 de octubre en sus redes sociales. La también conductora televisiva fue llenada de elogios por estas fotografías.

Xuxa posó en 'topless' a sus 62 años, para la revista 'Wow'. (Instagram)

“Diosa”, comentó la comediante Dani Calabresa. “Xuxa, no necesitabas entregar nada y lo entregaste todo”, “El tiempo pasa, las tendencias cambian, pero el brillo de la Reina sigue iluminando generaciones”, “Reina siempre reina”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en internet.

Por su parte, Juno Andrade, esposo de la “Reina de los Bajitos”, dejó varios emojis de felicitación.

La artista fue portada de la edición de décimo aniversario de la revista Wow, que incluye otras fotos exclusivas. La edición es limitada y no volverá a imprimirse. Las imágenes fueron tomadas en el Copacabana Palace, el mismo lugar donde Xuxa fue fotografiada en 1989 para Vogue.

Xuxa es elegida una de las mujeres más sexis del mundo

Xuxa fue elegida entre las mujeres más sexis del mundo en el ranking del Clube da Vip, comunidad en Brasil de fanáticos y coleccionistas que mantiene viva la tradición de la popular revista Vip, la cual salió de circulación en 2018.

A sus 62 años, la presentadora ocupó el puesto número 60 entre las 100 seleccionadas. Superó a famosas como Juliana Paes (61ª), Viviane Araújo (62ª), Carla Perez (65ª), Giovanna Antonelli (67ª), Sophie Charlotte (70ª), Sheila Mello (77ª) e incluso a su propia hija, Sasha Meneghel (81ª).

Xuxa posó para una edición especial de la revista 'Wow', que cumple 10 años. (Instagram)

Aunque bajó respecto a su posición del año pasado (cuando fue 25ª en 2024), Xuxa sigue siendo considerada una de las 100 mujeres que más se destacan por su belleza, sensualidad, carisma, talento y éxito. En trece años, es la octava vez que aparece en la lista, elaborada por jurados especializados en la historia de las revistas y las celebridades, así como por coleccionistas de publicaciones masculinas.

A fines del año pasado, la edición de Playboy con la “Reina de los Bajitos” en la portada, publicada en diciembre de 1982, se encontraba entre las más raras y valiosas en el Sebo do Hit. Su precio varía entre $150 y $400, según su estado de conservación.