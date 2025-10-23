Viva

Xuxa vuelve a posar en ‘topless’, a sus 62 años: vea la sorprendente sesión de fotos

La cantante brasileña fue bañada de elogios por unas nuevas fotografías en las que confirma que sigue siendo un ícono de belleza

Por Juan Pablo Sanabria

La famosa cantante brasileña Xuxa, además de ser una de las figuras más queridas de la música latinoamericana, es un ícono de belleza y sensualidad del mundo del entretenimiento; estatus que, a sus 62 años, no ha perdido.








