Xuxa sorprende con respuesta inesperada tras críticas por la ‘flacidez’ de sus brazos

Xuxa fue señalada por su aspecto físico y respondió con humor sin confrontar, provocando que eliminaran el contenido criticado.

Un video de Xuxa Meneghel desató comentarios en redes sociales por la apariencia de sus brazos, pero la artista reaccionó con humor y desvió la atención con una respuesta que generó más apoyo que críticas.

La grabación, difundida el jueves 18 de setiembre por una página de entretenimiento en Instagram, mostraba a la presentadora atendiendo a sus seguidores.

El contenido incluía una observación sobre la edad de la artista, 62 años, y resaltaba lo que usuarios calificaron como “flacidez”.

LEA MÁS: Xuxa se realiza 80 procedimientos estéticos en 7 horas

Una internauta comentó que si Xuxa lucía así teniendo recursos económicos, no podía imaginar cómo estarían otros.

Otra persona sugirió que el video había sido manipulado con inteligencia artificial.

Pese al tono de las publicaciones, algunos seguidores cuestionaron el escrutinio constante sobre el físico de las figuras públicas y defendieron el derecho a envejecer en paz.

También señalaron que el material insinuaba que Meneghel no se había sometido a procedimientos estéticos, algo que ella misma negó en 2023, cuando explicó que durante una cirugía de implantes mamarios fue sometida a intervenciones sin su consentimiento.

La artista no optó por confrontar los comentarios. En su lugar, respondió con ironía, asegurando que el resto de su cuerpo estaba “peor”, acompañando su reacción con risas y sin mayor explicación. Después de su comentario, la página eliminó el video.

“Tienen que ver el resto... Está peor [risas]. Pero, llegará a todos”, publicó Xuxa.

LEA MÁS: Médicos hallan un cangrejo vivo en la oreja de un niño tras un día en la playa

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.