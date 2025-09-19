Viva

Xuxa sorprende con respuesta inesperada tras críticas por la ‘flacidez’ de sus brazos

A sus 62 años, Xuxa enfrentó críticas en redes por su físico y respondió con una frase que desactivó la polémica con humor

Por O Globo / Brasil / GDA
Xuxa fue señalada por su aspecto físico y respondió con humor sin confrontar, provocando que eliminaran el contenido criticado.
Xuxa fue señalada por su aspecto físico y respondió con humor sin confrontar, provocando que eliminaran el contenido criticado. (@noticiandocomalili/Youtube)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

