William y Kate Middleton rompen tradición navideña por tensiones con Carlos III

William y Kate se ausentan del almuerzo de Navidad con Carlos III en medio de tensiones familiares por la situación del príncipe Andrew.

El príncipe William y su esposa Kate Middleton no asistirán al tradicional almuerzo navideño de la realeza británica en el Palacio de Sandringham. La ausencia del matrimonio fue revelada por el periodista Rob Shuter en su boletín Shuter Scoop y replicada por el sitio AOL.

Según las fuentes del periodista, la decisión se debe a persistentes desacuerdos y a un ambiente tenso entre los miembros de la familia real. En particular, mencionaron un “momento frío” entre William, Kate y el resto de la realeza.

El almuerzo navideño se realiza en el Palacio de Sandringham, que pronto será la nueva residencia de Andrew Mountbatten-Windsor, conocido anteriormente como Príncipe Andrew. Este es el hermano del rey Carlos III, quien fue retirado de la vida pública por sus vínculos con la red delictiva del empresario Jeffrey Epstein.

La prensa internacional ha informado que William abogó por un mayor distanciamiento de Andrew. Aunque este perdió sus títulos nobiliarios y fue desalojado del Royal Lodge, vivirá en Sandringham con los gastos cubiertos por los fondos privados del rey.

El periodista indicó que William, Kate y sus hijos sí participarán en la misa navideña de la realeza, pero no acudirán al almuerzo. Agregó que 2025 ha sido un año “sumamente complicado” para el matrimonio debido a sus diferencias con Carlos III sobre la situación de Andrew.

Durante la Navidad de 2024, la familia de William ya se había ausentado del mismo evento, optando por una cena más íntima en su residencia de Windsor junto a la familia de la princesa. Shuter señaló que esta vez la ausencia será más notoria. Si la pareja comparte imágenes familiares en redes sociales, será interpretado como un acto de tensión pública con el resto de la familia real.

William es el primero en la línea de sucesión al trono británico, seguido por sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. En la quinta posición se encuentra el príncipe Harry, quien se apartó de sus deberes reales en enero de 2020.

Los asesores oficiales de la familia real no han emitido declaraciones sobre lo publicado por Rob Shuter.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.