Viva

William y Kate Middleton rompen tradición navideña por tensiones con Carlos III

Tensiones internas, decisiones inesperadas y cambios en la residencia de Andrew marcan la Navidad más incómoda en la realeza británica

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Kate Middleton
William y Kate se ausentan del almuerzo de Navidad con Carlos III en medio de tensiones familiares por la situación del príncipe Andrew.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCFamilia real británicaPríncipe WilliamKate Middleton
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.