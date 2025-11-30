Kate Middleton ganó el tira y encoge con William por la nueva escuela de su hijo

George no estudiaría en Eton como su padre. La decisión final se anunciaría hasta 2026 para evitar presión mediática.

Una decisión clave marcará el futuro del príncipe George. El hijo mayor del príncipe William y de la princesa Kate Middleton, próximo heredero al trono británico, cambiará de etapa educativa en el segundo semestre de 2026, cuando comience su ingreso al equivalente del “high school” estadounidense.

Aunque el Palacio de Kensington no confirmó la información, varios medios británicos y especialistas en la realeza indicaron que Kate Middleton habría logrado imponer su criterio sobre el centro educativo que desea para su hijo. Durante meses, la pareja enfrentó diferencias sobre el destino académico del príncipe de 12 años.

Según trascendió, el príncipe William prefería Eton College, institución exclusivamente masculina donde él estudió. Por su parte, Kate optaba por Marlborough College, un internado mixto, con un enfoque menos conservador y en el que ella misma cursó sus estudios.

Medios como Great Britain News señalaron que la princesa de Gales defendió que Eton resulta una institución rígida y antigua, lo cual contradeciría los esfuerzos por modernizar la imagen de la monarquía. Según la experta Charlotte Griffiths, se espera que en 2025 se conozca el nombre de la institución, aunque descartó que sea Eton.

El colegio que Middleton propuso se ubica a poco más de una hora de Forest Lodge, Windsor, donde reside la familia. En tanto, la corresponsal real Jennie Bond afirmó que las recientes acciones de la princesa evidencian que la elección ya se habría realizado.

Bond señaló que George, al entrar en la adolescencia, ha comenzado a explorar ciertos límites. Esto se evidenció cuando el príncipe William hizo alusión al uso de teléfonos inteligentes durante su visita a Brasil en 2024. En esa ocasión mencionó que su hijo podría tener acceso limitado a un dispositivo móvil al ingresar a secundaria.

A pesar de que Kate Middleton cursó sus estudios en un internado, Bond sugirió que enviar a George a una institución de ese tipo podría ir en contra de las convicciones personales de la princesa. No obstante, también indicó que la madre del príncipe parece sentirse preparada para enfrentar ese paso.

La periodista destacó que la reanudación de compromisos públicos de Middleton, tras haber enfrentado un diagnóstico de cáncer en 2024, apunta a que la planificación familiar incluye este cambio. En ese sentido, subrayó que la princesa ha demostrado capacidad para equilibrar sus deberes reales con su rol como madre.

Desde su entorno, afirman que Kate mantiene su compromiso con la crianza activa y ha incentivado a William para hacer lo mismo. Ambos han defendido el derecho de sus hijos a disfrutar vacaciones familiares fuera del calendario escolar común, pese a las críticas recibidas.

Kate considera que los primeros años de vida de sus hijos son esenciales y se ha mostrado determinada a acompañarlos durante ese tiempo clave, según las mismas fuentes.

Pese a los indicios, la confirmación oficial sobre la escuela del príncipe George podría conocerse hasta el último momento, posiblemente en setiembre de 2026. Así lo indicó Melanie Sanderson, editora de The Good Schools Guide, quien explicó que cualquier anuncio anticipado podría generar presiones innecesarias para la institución educativa y el entorno del joven.

Según la experta, la familia busca reducir el escrutinio público sobre la escuela y la futura clase de George, para permitirle una transición lo más tranquila posible a esta nueva etapa educativa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.