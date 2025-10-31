William y Kate habrían sido clave en la caída del príncipe Andrew, según medio británico

William y Kate influyeron en la decisión del rey de remover al príncipe Andrew tras escándalos vinculados con Jeffrey Epstein.

El príncipe William y la princesa Kate Middleton jugaron un papel determinante en la decisión de remover el título de príncipe a Andrew Mountbatten Windsor.

Según reveló el medio británico Daily Mail, el hijo mayor del rey Carlos III y su esposa influyeron también en la medida de retirar al exmiembro de la realeza británica de Royal Lodge, su residencia oficial por más de 20 años en el Palacio de Windsor.

El Palacio de Buckingham comunicó oficialmente el 30 de octubre que Andrew dejó de utilizar el título de príncipe. Además, perdió el derecho de ocupar la propiedad que residía desde hace más de dos décadas.

El anuncio aclaró que estas decisiones se tomaron pese a que el hermano del actual monarca niega los delitos que se le atribuyen.

De acuerdo con el Daily Mail, aunque la medida fue impulsada por el rey Carlos III, este recibió presiones tanto del Gobierno británico como de miembros de su familia, entre ellos William y Kate. Ambos habrían manifestado su incomodidad con la presencia del tío en eventos oficiales y con que residiera dentro de los terrenos del Palacio de Windsor.

El retiro de los privilegios reales de Andrew ocurrió días después de la publicación del libro de Virginia Giuffre, titulado Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, en el cual la autora señala directamente al ex príncipe como uno de los responsables de abusos cometidos mientras era menor de edad.

Giuffre, quien formó parte de la red criminal del empresario Jeffrey Epstein, incluyó detalles en sus memorias sobre las supuestas acciones del hijo de la fallecida reina Isabel II. En 2022, Andrew habría realizado un pago confidencial a Giuffre como parte de un acuerdo extrajudicial, sin admitir culpabilidad.

Los acontecimientos recientes, sumados al contenido del libro de Giuffre, provocaron un nuevo capítulo en el distanciamiento de Andrew con la familia real. La pérdida del título y su salida de Royal Lodge marcan el punto más bajo en su vínculo con la institución monárquica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.