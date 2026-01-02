Viva

Will Smith enfrenta demanda en Estados Unidos por presunto acoso sexual y despido injustificado

Un relato ocurrido en un hotel, una denuncia ignorada y una salida abrupta de una gira internacional dieron origen a una demanda que vuelve a poner a Will Smith en el centro de la polémica

Por O Globo / Brasil / GDA
Will Smith como El príncipe del rap
Will Smith y su empresa enfrentan una demanda por acoso sexual, intimidación y despido injustificado presentada por un violinista de 32 años. (Archivo)







