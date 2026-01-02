Will Smith enfrenta demanda en Estados Unidos por presunto acoso sexual y despido injustificado

Will Smith y su empresa enfrentan una demanda por acoso sexual, intimidación y despido injustificado presentada por un violinista de 32 años.

Brian King Joseph, violinista estadounidense, presentó una demanda contra Will Smith y su empresa Treyball Studios Management. El músico afirmó que fue despedido tras denunciar un supuesto episodio de acoso sexual ocurrido durante la gira Based on a True Story, según diversos medios internacionales como The Guardian.

Según el proceso judicial, Joseph regresó a su habitación de hotel, reservada por la empresa de Smith, y encontró una situación que consideró alarmante. En el cuarto había un mensaje con contenido sexual, pañuelos húmedos, una botella de cerveza, medicamentos para VIH con el nombre de otra persona y documentos de alta hospitalaria que también correspondían a un tercero.

El violinista indicó que el mensaje contenía una nota en la que se le anunciaba un regreso al cuarto antes de las 5:30 p. m. y hacía referencia a que estarían solos. El texto estaba firmado con el seudónimo Stone F.

Joseph comunicó lo sucedido a la seguridad del hotel y al equipo de producción de la gira. De acuerdo con su versión, ambas instancias lo acusaron de mentir y lo responsabilizaron del incidente. Días después, la producción le informó que la gira seguía un rumbo distinto y prescindió de sus servicios. Otro violinista fue contratado poco tiempo después.

En la demanda, Brian King Joseph, de 32 años, sostuvo que Smith desarrolló con él un patrón de grooming con miras a una eventual explotación sexual. Afirmó que ese comportamiento inició desde que se conocieron en noviembre de 2024 y se intensificó en los meses previos al inicio de la gira, cuando comenzaron a pasar más tiempo a solas.

Brian King Joseph es el violinista que entabló la demanda en contra de Will Smith. (AFP)

El músico relató que Smith le expresó en una ocasión que entre ambos existía una conexión especial que no tenía con nadie más. También mencionó un episodio en el que, de forma que consideró sospechosa, el equipo de producción extravió su bolso.

El documento judicial señaló que la sucesión de hechos y las circunstancias de la presunta intrusión al cuarto del hotel evidenciaron un patrón de conducta predatoria, y no un hecho aislado.

Joseph demandó a la empresa por represalias, despido injustificado, intimidación y acoso sexual. Solicitó una indemnización por daños personales y económicos. Afirmó que realizó inversiones financieras significativas para prepararse para la gira, la cual se desarrolló entre julio y principios de setiembre de 2025.

El músico también aseguró que, tras el incidente y su salida de la gira, padeció daños psicológicos severos y trastorno de estrés postraumático.

Otro escándalo para Will Smith

Will Smith no emitió declaraciones públicas sobre estas acusaciones. Medios estadounidenses como Newsweek y USA Today intentaron obtener su versión sin éxito. El caso generó amplio impacto en el show business de Estados Unidos en el primer día de 2026.

El actor enfrentó un periodo de baja en su carrera cinematográfica desde el episodio ocurrido en la ceremonia del Óscar de 2022, cuando abofeteó a Chris Rock. Ese mismo año ganó el premio a mejor actor por King Richard.

Smith contrajo matrimonio con Jada Pinkett Smith en 1997. En 2023, ella indicó que ambos vivían separados, aunque sin intención de divorciarse. La pareja tuvo dos hijos, Jaden, de 27 años, y Willow, de 25. El actor también es padre de Trey, de 33 años, fruto de una relación anterior con Sheree Zampino.

