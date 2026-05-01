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Wálter Campos dio a conocer la complicada cirugía de ocho horas que enfrentó

El presentador se ausentó por mes y medio de la televisión debido al procedimiento médico

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Por Fiorella Montoya
Wálter Campos
La cirugía de Wálter Campos tardó más del doble que un procedimiento normal. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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