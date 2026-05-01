Wálter Campos dio a conocer la complicada cirugía de ocho horas que enfrentó

La cirugía de Wálter Campos tardó más del doble que un procedimiento normal.

El presentador de Teletica Wálter Campos dio a conocer lo complicada que fue su operación en el oído, la cual lo alejó del programa 7 Estrellas por un periodo de mes y medio.

Aunque ya pasó el proceso de recuperación, Campos contó que tuvo una infección que le dañó el tímpano izquierdo.

“A finales del año pasado me dio una infección en el oído, que se complicó muy rápido y me causó un problema en el tímpano. Al tenerlo así, se le hizo un hueco al tímpano y se rompió”, explicó en el programa De boca en boca.

Con esa lesión estuvo unas semanas esperando que sanara, pero finalmente tuvo que someterse a la operación. “Tuvieron que reconstruirme el tímpano... fue endoscópica con un equipo diferente, lo estaban viendo en tiempo real y la mía se complicó”, dijo a Teletica.

El comunicador añadió que esa operación suele ser de tres horas; “La mía iba a durar cuatro y terminó durando ocho horas porque el tímpano se enredó en huesos internos y en un nervio facial; el doctor tuvo que desenredar eso porque si me tocaba esos huesos quedaba sordo.

Durante la recuperación, tuvo que evitar agacharse y afirma que le fue de la mejor manera, aunque todavía debe evitar el ejercicio y los sobreesfuerzos.