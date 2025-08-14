Vybz Kartel en Costa Rica: Productora anuncia reprogramación de fecha para concierto

La productora encargada del concierto de Vybz Kartel, que originalmente se realizaría en mayo pasado, Plus Entertainment, compartió en redes sociales un comunicado para actualizar el estatus del esperado show del “Rey del Dancehall”.

“En primer lugar, aclaramos que la cancelación de la fecha anterior fue por un tema migratorio del artista, el cual ya ha sido completamente resuelto por las autoridades correspondientes”, señalaron.

Vybz Kartel se presentaría el pasado 9 de agosto en el país pero la fecha tampoco se concretó. (Archivo)

Tras esta aclaración, la producción anunció que la nueva fecha para el espectáculo será en octubre próximo, aunque el día exacto se confirmará una vez el Ministerio de Economía otorgue el permiso requerido.

Plus Entertainment adelantó la participación de artistas internacionales lo que, según el comunicado, “elevará la calidad artística de la propuesta”.

La productora también precisó que este no será el único concierto de ese género que organizarán en 2025 y que el propio artista viajará al país para anunciar la fecha exacta y la venta de entradas.

Quienes adquirieron boletos para la fecha de mayo podrán acceder a beneficios como preventa y descuentos tanto para este evento como para futuros espectáculos, detalló la empresa.