Vuelve Rosario Flores para cantarle a Costa Rica en concierto

Rosario Flores mantiene una estrecha relación musical con Costa Rica. Durante su trayectoria se ha presentado en varios conciertos exitosos en el país. (Cortesía)

Rosario Flores vuelve con un nuevo concierto a Costa Rica, con el que deleitará a sus seguidores en una noche cargada de rumba flamenca, pasión y sus más grandes éxitos.

La cita con la artista será el sábado 24 de octubre, a las 7 p.m., en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José.

Como parte de su gira internacional Universo de ley, la polifacética intérprete y actriz vuelve al país con un show diseñado para celebrar su extensa trayectoria musical. En esta velada, la artista estará acompañada por sus bailaores y su banda, desplegando su característica fuerza escénica.

De acuerdo con el comunicado oficial de la producción, la nueva gira de la española representa su faceta más íntima y vibrante: “Universo de ley es la esencia de Rosario Flores sobre el escenario: una artista tan cercana como apasionada, capaz de convertir cada canción en una celebración compartida con el público. Canciones como Qué bonito, Cómo quieres que te quiera o Algo contigo serán sin duda parte del repertorio”.

Las entradas para este recital están a la venta en el sitio eticket.cr de la siguiente manera:

27 y 28 de agosto: preventa exclusiva para tarjetahabientes American Express.

29 y 30 de agosto: venta abierta para clientes con tarjetas BAC Credomatic.

A partir del 31 de agosto: venta general con cualquier método de pago.

El último concierto de Rosario Flores en Costa Rica fue en el 2023, también en el escenario del Melico Salazar. (Rafael Pacheco/Archivo)

Los precios y localidades son:

Luneta central: ¢108.000.

Luneta lateral (filas A a C): ¢108.000.

Luneta lateral (fila D en adelante): ¢92.000.

Palcos primer piso: ¢92.000.

Balcón segundo piso: ¢88.200.

Palcos segundo piso: ¢76.400.

Balcón tercer piso: ¢58.000.

Palcos tercer piso: ¢42.200.

Galería cuarto piso: ¢34.600.

Esta presentación marca el reencuentro de Flores con el público costarricense, tras una relación íntima de muchos años.

Durante su trayectoria, Flores se ha entregado a varios escenarios ticos con una mezcla inconfundible de pop, flamenco y rock, que ha consolidado a lo largo de los años un estrecho lazo afectivo.

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