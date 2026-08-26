Vuelve Rosario Flores para cantarle a Costa Rica en concierto

Rosario Flores vuelve con un nuevo concierto a Costa Rica, con el que deleitará a sus seguidores en una noche cargada de rumba flamenca, pasión y sus más grandes éxitos.
La cita con la artista será el sábado 24 de octubre, a las 7 p.m., en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José.
Como parte de su gira internacional Universo de ley, la polifacética intérprete y actriz vuelve al país con un show diseñado para celebrar su extensa trayectoria musical. En esta velada, la artista estará acompañada por sus bailaores y su banda, desplegando su característica fuerza escénica.
De acuerdo con el comunicado oficial de la producción, la nueva gira de la española representa su faceta más íntima y vibrante: “Universo de ley es la esencia de Rosario Flores sobre el escenario: una artista tan cercana como apasionada, capaz de convertir cada canción en una celebración compartida con el público. Canciones como Qué bonito, Cómo quieres que te quiera o Algo contigo serán sin duda parte del repertorio”.
Las entradas para este recital están a la venta en el sitio eticket.cr de la siguiente manera:
- 27 y 28 de agosto: preventa exclusiva para tarjetahabientes American Express.
- 29 y 30 de agosto: venta abierta para clientes con tarjetas BAC Credomatic.
- A partir del 31 de agosto: venta general con cualquier método de pago.
Los precios y localidades son:
- Luneta central: ¢108.000.
- Luneta lateral (filas A a C): ¢108.000.
- Luneta lateral (fila D en adelante): ¢92.000.
- Palcos primer piso: ¢92.000.
- Balcón segundo piso: ¢88.200.
- Palcos segundo piso: ¢76.400.
- Balcón tercer piso: ¢58.000.
- Palcos tercer piso: ¢42.200.
- Galería cuarto piso: ¢34.600.
Esta presentación marca el reencuentro de Flores con el público costarricense, tras una relación íntima de muchos años.
Durante su trayectoria, Flores se ha entregado a varios escenarios ticos con una mezcla inconfundible de pop, flamenco y rock, que ha consolidado a lo largo de los años un estrecho lazo afectivo.
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