Rosario Flores en Costa Rica: ‘Después de un concierto bajo casi dos kilos de peso’

Rosario Flores es, definitivamente, una artista de tarima. A ella hay que verla, sentirla...disfrutarla mientras canta y baila. Ella misma lo pregona así y, por tal motivo, ha pactado con Costa Rica una cita musical más, una oportunidad única para entrar en contacto con ella, su música y toda su energía.

El miércoles 31 de mayo, a partir de las 8 p. m., los ticos serán testigos de su intenso e imperdible espectáculo. El teatro Melico Salazar, en San José, será el escenario.

Quien no ha visto a Rosario Flores en vivo, no la conoce. La artista es puro fuego en escena. Eso lo demostrará una vez más en el teatro Melico Salazar. (Melissa Fernandez Silva)

“Ya sabéis que yo soy una artista de directo y se me tiene que ver en el show en vivo. Yo disfruto mucho de mis actuaciones en directo, y bueno, qué te puedo decir, desde luego que como vengáis a verme, luego no os podéis dormir por la energía”, dijo la hija de los míticos Lola Flores y El Pescaílla, en entrevista telefónica con La Nación.

La artista agregó: “Me gusta sentir el calor del público y ver los ojos del público como me miran, cómo sienten mis canciones. Todo eso para mí es el regalo más bonito del mundo, esa es la ilusión de mi vida: cantar y bailar a las personas, llevarles energía y que se inspiren conmigo. Quiero que pasen un rato bueno y que saquen todas sus cosas y todas sus emociones”.

La Flores vuelve al escenario del Melico para presentar su último disco titulado Te lo digo todo y no te digo na, pero también prometió que hará un repaso por sus canciones más exitosas. Además, según dijo, vendrá acompañada por “una banda espectacular”, y estará en tarima con dos bailaores de flamenco.

“Es un show muy enérgico”, afirmó la española.

"Bajo dos kilos en cada show"

Es tan intenso cada espectáculo de Rosario Flores que, según confesó, después de cada presentación pierde peso.

-Me dice que el público no puede dormir después del show por la energía, pero ¿cómo termina usted después de salir del escenario?

-Bueno, yo pierdo casi dos kilos en cada show, lo que pasa es que luego los recupero muy bien cuando bebo agua. Realmente me doy en cuerpo y alma y bueno, pues no puedo hacer tres shows seguidos, nunca he podido porque es mucho. Después me voy a cenar, a descansar mucho y a dormir.

-¿Y cómo es la preparación previa? Porque la voz y el talento están, pero físicamente es debe ser muy desgastante...

-Bueno, me preparo estando todo el día muy calladita, un poco concentrada en mí y sin gastar mucha energía. Como muy poquito, luego después del juego es cuando como. Paso muy tranquilita.

-¿Qué espera de este nuevo espectáculo en Costa Rica?

-En Costa Rica he trabajado muchísimas veces y la verdad es que me siento como si estuviera en mi casa, ya que la gente se identifica muchísimo con mi música. Me tratan con mucho cariño. Me dicen que les gusta muchísimo mi música, que han vivido historias con mi música; eso es lo más importante. Me siento muy querida.

En mayo del 2017, Rosario Flores presentó uno de los últimos shows en nuestro país. Ahora vuelve con un nuevo disco bajo el brazo, muchas guitarras, flamenco, bailaores y su icónica voz. (Melissa Fernandez Silva)

-¿Qué significa para usted llevar toda esa cultura, esa tradición y ese legado familiar?

-Ese es mi arte. El arte que yo tengo es de mis padres, de donde nací, que fue en una familia llena de artistas, más el estilo es el de Rosario. Ese estilo lo creé con mi hermano Antonio y mi productor Germán, que ha estado conmigo toda la vida. Desde que creamos el estilo Rosario creo que dimos con la varita mágica, pero desde jovencita me costó muchísimo.

Del concierto

Las entradas para el espectáculo de Rosario Flores en el Melico Salazar están a la venta en el sitio www.eticket.cr.

Los precios y localidades son: ¢46.000 (cuarto piso), ¢57.000 (balcón tercer piso), ¢78.000 (palco segundo piso), ¢86.000 (balcón segundo piso, palco primer piso, lunetas laterales) y ¢92.000 (lunetas centrales).