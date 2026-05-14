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¿Vuelve la saga? Vin Diesel hace importante anuncio de ‘Rápidos y furiosos’ en su 25 aniversario

Los actores se reunieron en el Festival de Cannes, donde también estuvo la hija del recordado actor Paul Walker

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Por Fiorella Montoya y AFP
La modelo y actriz estadounidense Meadow Rain Walker (izq.), la actriz estadounidense Jordana Brewster (segunda por la izquierda), el actor estadounidense Vin Diesel (centro), la actriz estadounidense Michelle Rodriguez (segunda por la derecha) y el productor estadounidense Neal Moritz (der.) llegan a la celebración de 25 años de 'Rápidos y Furiosos'.
La modelo y actriz estadounidense Meadow Rain Walker (izq.), la actriz estadounidense Jordana Brewster (segunda por la izquierda), el actor estadounidense Vin Diesel (centro), la actriz estadounidense Michelle Rodriguez (segunda por la derecha) y el productor estadounidense Neal Moritz (der.) llegan a la celebración de 25 años de 'Rápidos y Furiosos'. (MUSTAFA YALCIN/Anadolu via AFP)







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Rápidos y furiososVin DieselPaul Walker
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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