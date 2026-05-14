¿Vuelve la saga? Vin Diesel hace importante anuncio de ‘Rápidos y furiosos’ en su 25 aniversario

La modelo y actriz estadounidense Meadow Rain Walker (izq.), la actriz estadounidense Jordana Brewster (segunda por la izquierda), el actor estadounidense Vin Diesel (centro), la actriz estadounidense Michelle Rodriguez (segunda por la derecha) y el productor estadounidense Neal Moritz (der.) llegan a la celebración de 25 años de 'Rápidos y Furiosos'.

Las estrellas estadounidenses Vin Diesel y Michelle Rodriguez, protagonistas de la franquicia Rápidos y furiosos, se reencontraron este miércoles en el Festival de Cannes para celebrar los 25 años de la exitosa saga de acción.

El evento no solo sirvió para conmemorar el legado de la franquicia, sino para reafirmar su vigencia en la cultura pop global.

Diesel y Rodriguez posaron ante las cámaras junto a la actriz Jordana Brewster y Meadow Walker, hija del recordado actor Paul Walker, quien falleció en un accidente de automóvil en el 2013. La presencia de Meadow subrayó el mensaje de hermandad y “familia” que ha caracterizado a la producción desde sus inicios.

Como parte del homenaje, la película inaugural de la saga, lanzada originalmente en el 2001, será proyectada en la prestigiosa sesión de medianoche del certamen francés.

Este gesto reconoce el impacto técnico y comercial de una serie de filmes que redefinieron el cine de acción contemporáneo.

Tras once películas estrenadas en la gran pantalla, Diesel anunció este lunes que Universal —propietaria de la franquicia— prepara una serie de televisión ambientada en el universo de Rápidos y furiosos.

Aunque no se revelaron detalles de la trama, la noticia generó altas expectativas sobre la expansión de este mundo hacia las plataformas de streaming.

La presencia de los actores de la saga, cuyas tramas giran en torno al automovilismo y las carreras callejeras, aportó una dosis necesaria de brillo de Hollywood a un festival que, en esta edición, cuenta con pocas producciones estadounidenses de alto perfil.

Durante años, el Festival de Cannes se ha apoyado en los grandes estrenos comerciales para complementar el cine independiente y de autor que constituye el núcleo de su programación oficial.

Tyrese Gibson, con su usual sonrisa y carismática personalidad, llega al Festival de Cannes. (MUSTAFA YALCIN/Anadolu via AFP)

Jordana Brewster celebra junto a sus seguidores los 25 años de la saga que le dio éxito mundial. (OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP)

La modelo y actriz estadounidense Meadow Rain Walker (izquierda) y la actriz estadounidense Jordana Brewster (derecha) celebran los 25 años de la saga. (MUSTAFA YALCIN/Anadolu via AFP)

El actor estadounidense Vin Diesel (derecha) y la ejecutiva de medios estadounidense Donna Langley (izquierda) llegan a la proyección de la película 'Rápidos y Furiosos' en la 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes. (MUSTAFA YALCIN/Anadolu via AFP)