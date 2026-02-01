Vuelve ‘Dragon Ball Super’ con dos estrenos clave y un regreso histórico tras casi una década

Tras casi diez años sin nuevos episodios, Dragon Ball Super regresará con dos producciones animadas que marcarán un antes y un después en la franquicia. Toei Animation confirmó el estreno de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, adaptación del reconocido Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica, junto con un proyecto paralelo centrado en Beerus.

El anuncio se realizó el 25 de enero, durante el evento Dragon Ball Genkidamatsuri en Japón. Esta cita cerró de forma oficial las celebraciones por el 40° aniversario de Dragon Ball. El regreso también representó la primera producción animada de la saga tras el fallecimiento de Akira Toriyama, creador de la obra original.

En el escenario principal participaron Masako Nozawa, voz histórica de Goku con más de seis décadas de trayectoria, y Akio Iyoku, productor ejecutivo de Dragon Ball. La presentación incluyó un primer vistazo oficial del nuevo proyecto y un video especial con música de Hans Zimmer, compositor reconocido por trabajos como The Dark Knight y Dune.

La nueva etapa de Dragon Ball Super

Dragon Ball Super: The Galactic Patrol continúa la historia tras el Arco de Supervivencia del Universo, emitido entre el 2015 y el 2018. La trama se sitúa después del Torneo de Poder, donde el Universo 7 obtuvo la victoria gracias al Androide 17.

La adaptación cubre los capítulos 42 al 67 del manga, publicados de forma mensual en la revista V Jump entre el 2018 y el 2020. La historia sigue a Son Goku y Vegeta, quienes se unen a la Patrulla Galáctica para enfrentar una amenaza inédita.

El relato introduce a Moro, conocido como el Devorador de Planetas, y a nuevos personajes relevantes como Merus, patrullero galáctico de élite responsable de 104 distritos estelares. Este arco destacó por su desarrollo narrativo y por haber sido escrito principalmente por Toyotarō, discípulo directo de Toriyama, con la supervisión del creador.

Moro, el villano central

Moro se presenta como un hechicero de poder extremo, encarcelado durante 10 millones de años. Su principal habilidad consiste en absorber la energía vital de planetas enteros, lo que provoca su destrucción.

Entre sus capacidades también figura el uso avanzado de hechicería, la localización de las esferas del dragón y la posibilidad de fusionarse con planetas, lo que le permite manipular su geografía como arma. Estas características lo consolidaron como uno de los villanos más populares del manga Dragon Ball Super.

Fecha estimada y posible plataforma

Hasta ahora, Toei Animation no anunció una fecha oficial de estreno para Dragon Ball Super: The Galactic Patrol. No obstante, la industria maneja una proyección hacia finales del 2027, debido al tiempo que requiere una producción de esta magnitud.

Tampoco existe confirmación sobre su distribución internacional. Sin embargo, Crunchyroll aparece como la opción más probable, ya que alberga otros títulos de la franquicia Dragon Ball.

Dragon Ball Super: Beerus también llegará

De forma paralela, se anunció Dragon Ball Super: Beerus, una reconstrucción completa del primer arco de la serie. Este proyecto se estrenará en otoño de 2026, entre setiembre y diciembre, en Japón a través de Fuji TV.

La producción constará de seis episodios y retomará la historia del Dios de la Destrucción, adaptando nuevamente la trama de la película La Batalla de los Dioses del 2013. En ella, Beerus despierta tras 39 años de sueño, llega a la Tierra durante el cumpleaños de Bulma y obliga a Goku a alcanzar por primera vez la transformación de Supersaiyano Dios.

Esta versión incorporará animación de última generación, doblaje recién grabado, banda sonora renovada y una reestructuración total del relato. El objetivo apunta a corregir los problemas de animación que marcaron el inicio de la serie entre el 2015 y el 2018 y a presentar a Beerus como un personaje más imponente y amenazante, acorde con la visión original de Akira Toriyama.

