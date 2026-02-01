Viva

Vuelve ‘Dragon Ball Super’ con dos estrenos clave y un regreso histórico tras casi una década

Toei Animation confirmó dos proyectos que expanden Dragon Ball Super y marcan el primer regreso animado tras la muerte de Akira Toriyama

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
Dragon Ball Super
(Toei Animation/Toei Animation)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDragon Ball SuperDragon Ball
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.