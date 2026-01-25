¡Goku vuelve a la TV! Anuncian nueva producción de ‘Dragon Ball Super’, con uno de los arcos más esperados de la historia

Como con la genkidama, la energía de millones de personas en el mundo sigue alimentando a Gokú para dar más aventuras en televisión. Recientemente, Toei Animation anunció la producción oficial del nuevo animé de Dragon Ball.
Se titulará Dragon Ball Super: Galactic Patrol, y traerá el tan esperado arco de Moro, que muchos de los seguidores anhelaban que pasara del manga a la animación.
El anuncio oficial se realizó durante el evento masivo Dragon Ball Genkidama Festival celebrado en Makuhari Messe. En imágenes presentadas a los fans se pudo ver a Gokú y Vegeta luciendo la insignia de la Patrulla Galáctica.
Esta será la adaptación del manga Dragon Ball Super: Galactic Patrol, que comprende la unión de los guerreros saiyajines a la Patrulla Galáctica con el fin de enfrentar al nuevo villano de la historia, el mago Moro.
Pese a la gran emoción de los fans, aún no se ha anunciado la fecha de estreno de una de las historias más populares de la saga de Dragon Ball.
Homenaje a Akira Toriyama, creador de Dragon Ball
La producción de Dragon Ball Super: Galactic Patrol forma parte del 40.º aniversario de la saga, que celebra cuatro décadas de impacto cultural y cientos de miles de generaciones de fans en todo el mundo.
Precisamente durante la presentación se mostró un video conmemorativo de Dragon Ball, con la evolución de los personajes a lo largo del tiempo, en homenaje al creador del anime, el legendario Akira Toriyama.