Dragon Ball: el ranking de los 10 mejores videojuegos, según Metacritic

El ranking de 'Metacritic' destaca los títulos más valorados de Dragon Ball en consolas modernas y retro.

Dragon Ball trascendió el anime y el manga para consolidarse también como una de las franquicias más exitosas en el mundo de los videojuegos. Desde la aparición de Goku en consolas clásicas, cada generación ha tenido su propia entrega aclamada por la crítica y el público.

Con base en los puntajes de Metacritic, se elaboró un listado con los 10 mejores videojuegos inspirados en la obra de Akira Toriyama. Algunos títulos resultan esperados, pero otros sorprenden por su aparición reciente o por pertenecer a consolas portátiles.

Estos son los mejores videojuegos de Dragon Ball según la plataforma Metacritic:

1. Dragon Ball FighterZ — 87 puntos

Este juego mezcla combates en 2D con animaciones de alto nivel gráfico, muy similares a las del anime. Los jugadores arman equipos de tres luchadores y participan en batallas rápidas e intensas, al estilo de Marvel vs Capcom.

Fue desarrollado por Arc System Works y lanzado en 2018. En el título, el personaje central es la Androide n.º 21 y se desarrollan tres arcos originales. Hoy está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC y Nintendo Switch.

2. Dragon Ball Sparking! Zero — 81 puntos

Lanzado en 2024, este título representa el sucesor espiritual de Budokai Tenkaichi. Fue desarrollado por Spike Chunsoft y se centra en combates rápidos dentro de escenarios 3D totalmente destructibles.

Destaca por su amplio elenco: más de 180 personajes de todas las sagas, películas y hasta del nuevo Dragon Ball Daima. Incluye un modo llamado “Sparking”, donde se presentan finales alternativos de batallas clave. Está disponible en PS5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.

3. Dragon Ball Gekishin Squadra — 81 puntos

Este título introdujo el formato MOBA en la franquicia. Fue lanzado en setiembre de 2025 y permite combates en línea de hasta cuatro jugadores por equipo, con partidas de 15 minutos.

Es gratuito y multiplataforma, disponible para PS5, PS4, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, PC, Android y iOS. Contiene personajes de todo el universo Dragon Ball, y ofrece un enfoque dinámico en batallas grupales.

4. Dragon Ball Z: Kakarot — 78 puntos

Kakarot fusiona el género de acción con RPG en mundo semiabierto. Narra la historia completa desde la llegada de los sayajines hasta la derrota de Kid Buu.

Los usuarios controlan personajes como Goku, Vegeta y Gohan. Incluye actividades adicionales como pescar, cocinar y volar en la nube voladora Nimbus. Fue lanzado en 2020 y hoy se encuentra para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC y Nintendo Switch.

5. Dragon Ball: Origins — 78 puntos

Disponible solo para Nintendo DS, este juego enfoca su narrativa en la saga clásica, anterior a Dragon Ball Z.

Fue desarrollado por Game Republic y presenta mecánicas centradas en la exploración y resolución de acertijos, usando el stylus del dispositivo. El jugador controla a Goku, pero también puede manejar a Bulma en algunas misiones.

6. Dragon Ball Z: Budokai 3 — 77 puntos

Considerado el mejor de la trilogía Budokai, este título fue desarrollado por Dimps y lanzado en 2004 para PS2. Ofrece una narrativa que abarca desde la saga de los sayajines hasta Majin Buu.

Incluye elementos RPG, mejoras de habilidades y una jugabilidad más fluida. Tiene 40 personajes, incluyendo algunos de Dragon Ball GT y películas.

7. Dragon Ball: Advanced Adventure — 75 puntos

Diseñado para Game Boy Advance, este juego combina acción 2D con mecánicas de combate y revive la historia de Goku desde niño hasta la pelea con el Rey Piccolo.

Incluye niveles de avance lateral y batallas uno contra uno. Al completar el modo historia, se desbloquean 30 personajes para combates libres.

8. Dragon Ball Z: The Legacy of Goku II — 75 puntos

Publicado en 2003 para Game Boy Advance, sigue la saga de los androides hasta el final de Cell. Los jugadores pueden controlar a Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta y Trunks.

El título combina exploración, combate en tiempo real y misiones secundarias. Al avanzar, los personajes mejoran atributos como fuerza y defensa.

9. Dragon Ball Z: Attack of the Saiyans — 73 puntos

Exclusivo para Nintendo DS, este título fue desarrollado por Monolith Soft y se aleja del formato de lucha para proponer un RPG por turnos. El argumento cubre desde la llegada de Raditz hasta la batalla contra Vegeta y Nappa. Cada personaje tiene habilidades únicas que se desbloquean al subir de nivel.

10. Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi — 72 puntos

Lanzado en 2005 para PS2, este juego marcó un hito en la franquicia. Permite combates aéreos con gran libertad de movimiento y cuenta con más de 80 personajes, incluyendo varias versiones de Goku, Vegeta y fusiones. Sentó las bases para Budokai Tenkaichi 2 y 3, al integrar combates más fluidos y una narrativa basada en el anime.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.