12 pokémones tan escasos que se convirtieron en leyendas dentro de la franquicia

Algunos pokémones fueron tan difíciles de conseguir que se transformaron en verdaderas leyendas. Conozca 12 de los más raros y buscados de la franquicia.

En más de 25 años de historia, la saga de Pokémon ha presentado cientos de criaturas, pero solo unas pocas alcanzaron un nivel de rareza tan extremo que hoy son consideradas leyendas. Estos pokémones no solo destacan por su poder en batalla o por su diseño, sino porque en muchos casos solo se pudieron conseguir durante eventos específicos o a través de métodos casi imposibles.

Existen docenas de títulos como Pokémon Red & Blue, Pokémon Diamond & Pearl o Pokémon GO, en los que la rareza de cada criatura varía. Un pokémon puede ser común en una entrega y casi inalcanzable en otra. Esta lista reúne 12 ejemplares que, por su historia y escasez, forman parte del grupo más exclusivo de toda la franquicia.

1. Mew

Mew apareció por primera vez en un evento realizado en Japón entre el 15 de abril y el 14 de mayo de 1996. En occidente, también estuvo disponible en eventos, pero su acceso fue muy limitado. En Pokémon Red & Blue solo pudo obtenerse participando en actividades organizadas por Nintendo.

Es un pokémon tipo Psíquico y posee la capacidad de aprender casi todos los movimientos del juego. A pesar de figurar en títulos recientes como Pokémon GO y Pokémon Sword, aún no es capturable directamente en todos los juegos.

Mew: Solo se conseguía en eventos especiales, pero podía aprender casi todos los ataques del juego. (O Globo/GDA)

2. Diancie

Diancie pertenece a los tipos Piedra y Hada, y destaca por su capacidad de alcanzar la Mega Evolución. Su debut ocurrió en Pokémon X & Y, pero nunca se obtuvo de forma tradicional. Solamente se entregó por eventos en línea.

Su forma Mega mejora notablemente sus estadísticas defensivas y ofensivas. Actualmente, puede encontrarse ocasionalmente en Pokémon GO mediante eventos especiales.

Diancie: Único pokémon Piedra/Hada con Mega Evolución, distribuido solo por eventos. (O Globo/GDA)

3. Shiny Yveltal

Yveltal es uno de los legendarios de la región de Kalos y su forma shiny se entregó por apenas seis días en 2016, durante un evento de la Nintendo Network. Por este motivo, se convirtió en uno de los más raros de la sexta generación.

Yveltal es de tipo Sombrío/Vuelo y es recordado por su habilidad que potencia ataques oscuros. Hoy, sigue disponible en títulos modernos, pero su versión shiny continúa siendo esquiva.

Shiny Yveltal: Su versión shiny estuvo disponible únicamente durante seis días en 2016. (O Globo/GDA)

4. Arceus

Arceus es considerado el creador del universo Pokémon y su aparición oficial se dio en Pokémon Diamond & Pearl. Sin embargo, solo pudo capturarse con eventos de distribución que no llegaron a todas las regiones.

En Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl se habilitó su obtención bajo condiciones estrictas: completar Pokémon Legends: Arceus, desbloquear la Flauta Azul, vencer a la Elite Four y tener la Pokédex Nacional completa.

Arceus: Considerado el creador del universo Pokémon, fue casi inaccesible por años. (O Globo/GDA)

5. Darkrai

Darkrai permaneció inaccesible durante años, salvo en eventos raros. Con la llegada de Pokémon Legends: Arceus en 2022, pudo conseguirse si el jugador tenía datos guardados de Brilliant Diamond o Shining Pearl.

Tras esto, se desbloqueaba la misión “The Darksome Nightmare” en Clamberclaw Cliffs. Capturarlo exige enfrentarlo en combate con mecánicas de captura en tiempo real y gran precisión.

Darkrai: Requiere condiciones especiales para ser capturado en Pokémon Legends: Arceus. (O Globo/GDA)

6. Celebi

Celebi se introdujo en 1999 en Pokémon Gold & Silver. Su asociación con los viajes en el tiempo le otorgó un papel importante en la narrativa de la segunda generación.

Su obtención en Pokémon Crystal requería una GS Ball que solo se distribuyó en Japón. Durante años, fue imposible capturarlo legalmente en otros países.

Celebi: Solo fue capturable en Japón durante eventos específicos con la GS Ball. (O Globo/GDA)

7. Jirachi

Jirachi es conocido como el “Pokémon de los deseos”. Solo despierta una vez cada mil años y su obtención refleja esa mística. En Estados Unidos, se distribuía mediante un disco promocional de Pokémon Colosseum.

En Europa, se accedía a través del juego Pokémon Channel. Su distribución en Japón se limitó a eventos físicos, lo que complicó su acceso fuera de Asia.

Jirachi: Se obtenía únicamente mediante discos promocionales o juegos poco distribuidos. (O Globo/GDA)

8. Deoxys

Deoxys es un pokémon de origen extraterrestre con cuatro formas diferentes. Apareció por primera vez en Pokémon Ruby & Sapphire, pero no se capturaba directamente.

Solo podía obtenerse en eventos presenciales que entregaban un ítem especial para desbloquear su zona secreta. Su capacidad de cambiar entre formas lo convirtió en un recurso estratégico para batallas.

Deoxys: Su acceso estaba limitado a eventos que desbloqueaban una zona secreta. (O Globo/GDA)

9. Zarude

Zarude, tipo Sombrío/Planta, hizo su debut en la octava generación. Su golpe exclusivo Cura de la Selva le permite restaurar vida. Solo se pudo conseguir mediante seis eventos globales entre 2020 y 2022, en el marco del estreno de la película Pokémon: Secretos de la Selva. Una de sus versiones más raras, Dada Zarude, viste un pañuelo rosa como el personaje del filme.

Zarude: Se distribuyó exclusivamente por eventos vinculados a una película animada. (O Globo/GDA)

10. Marshadow

Marshadow combina los tipos Lucha y Fantasma, lo cual lo vuelve inmune a ataques Psíquicos y Normales. Se entregó por medio de eventos por tiempo limitado en 2017.

Desde entonces, no ha vuelto a distribuirse oficialmente, lo que aumenta su valor. Su movimiento exclusivo, Spectral Thief, permite robar aumentos de estadísticas antes de atacar.

Marshadow: Nunca se volvió a distribuir tras una corta ventana de obtención en 2017. (O Globo/GDA)

11. Victini

Victini es símbolo de victoria y se introdujo en Pokémon Black & White. Se podía obtener solo con el Liberty Pass, un ítem que se entregó durante eventos limitados. El pase permitía el acceso a una isla donde se encontraba Victini.

La escasa duración del evento hizo que muchos jugadores no lo pudieran conseguir legalmente.

Victini: Solo podía ser capturado con el Liberty Pass, entregado por tiempo limitado. (O Globo/GDA)

12. Genesect

Genesect, tipo Insecto/Acero, es uno de los pokémones con diseño más futurista. Su historia está ligada a la manipulación genética por parte del grupo antagonista de la quinta generación.

Solo pudo capturarse mediante un evento en línea durante un mes, en 2012. Su versión incluía movimientos especiales y detalles narrativos vinculados a la saga de Unova.

Genesect: Pokémon de diseño futurista, disponible solo en un evento en línea en 2012. (O Globo/GDA)

