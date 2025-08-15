Viva

Vocalista de Río Roma sufrió infarto en pleno vuelo: esto fue lo que pasó

El dúo recordó la difícil experiencia que sucedió cuando iban de camino al festival de Viña del Mar 2017

Por Valezka Medina Barrios

Los hermanos José Luis y Raúl Ortega Castro, del dúo Río Roma, vivieron un momento de terror mientras viajaban rumbo al famoso Festival de Viña del Mar, en Chile, en el 2017. El vuelo, que prometía ser parte de una jornada de trabajo, se convirtió en una pesadilla.








Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

