Vocalista de Río Roma sufrió infarto en pleno vuelo: esto fue lo que pasó

Los hermanos José Luis y Raúl Ortega Castro, del dúo Río Roma, vivieron un momento de terror mientras viajaban rumbo al famoso Festival de Viña del Mar, en Chile, en el 2017. El vuelo, que prometía ser parte de una jornada de trabajo, se convirtió en una pesadilla.

Raúl sufrió un infarto, un episodio que marcó su vida y su carrera. El artista recordó la experiencia en la sección Enfrentados del programa Sale el Sol.

El dúo mexicano Río Roma se presentó en Parque Viva, Costa Rica en el 2022. (John Durán)

En el segmento, fue su hermano José Luis quien relató la dura experiencia en la cual Raúl comenzó a sentirse mal durante el vuelo, aunque ninguno imaginó la gravedad de la situación.

“Fuimos a Chile y, en el avión, tú (Raúl) te empezaste a sentir mal. Pensabas que era el estómago. Llegamos al hotel, te dieron una pastilla y te dormiste. Ese día, gracias a Dios, escuché que tocaste mi puerta y vi que algo estaba muy mal”, relató José Luis.

Posteriormente, al ser revisado por un médico, se confirmó que Raúl sufrió un infarto. Unos cuantos días después del incidente, el cantante volvió al escenario. Según dijo en el programa, esta experiencia le permitió apreciar aún más su carrera.