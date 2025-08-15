Vocalista de Río Roma sufrió infarto en pleno vuelo: esto fue lo que pasó

Los hermanos José Luis y Raúl Ortega Castro, del dúo Río Roma,vivieron un momento de terror mientras viajaban rumbo al famoso Festival de Viña del Mar, en Chile, en el 2017. El vuelo, que prometía ser parte de una jornada de trabajo, se convirtió en una pesadilla.
Raúl sufrió un infarto, un episodio que marcó su vida y su carrera. El artista recordó la experiencia en la sección Enfrentados del programa Sale el Sol.
“Fuimos a Chile y, en el avión, tú (Raúl) te empezaste a sentir mal. Pensabas que era el estómago. Llegamos al hotel, te dieron una pastilla y te dormiste. Ese día, gracias a Dios, escuché que tocaste mi puerta y vi que algo estaba muy mal”, relató José Luis.
Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.
