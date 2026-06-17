Viviana Calderón revivió entre lágrimas años de recuerdos junto a su hija

Viviana Calderón le dio a su hija un regalo cargado de sus mejores momentos.

La presentadora Viviana Calderón mostró un emotivo regalo que dio a su hija, a la que llama de cariño Tiringui. Ambas se emocionaron cuando la niña abrió el presente e incluso la conductora afirmó que lloró en repetidas ocasiones al verlo.

“La semana pasada mi Tiringui se graduó de 5.º grado, culminando su paso por primaria, y quise regalarle algo muy especial... Reuní un montón de fotitos de momentos únicos de su paso por maternal, prekínder, kínder, prepa, 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º grado”, escribió en la publicación.

Calderón dio a conocer cómo fue el proceso total de realizar un álbum de fotos que le recordará cada etapa de su vida.

“Le di el título, escribí una dedicatoria y Carolina (la creadora) hizo la magia, 192 fotitos transformadas en stickers y un álbum oficial de su paso por primaria, con un diseño único, que será parte de su vida por siempre”, afirmó.

La niña se mostró emocionada por el momento, incluso quiso abrirlo de una vez con todo y el cubo cargado de sobres con postales.

“Ya estoy llorando otra vez”, escribió la presentadora en una publicación donde se le vio conmovida al rememorar los años de crecimiento de su hija.