Viva

Viviana Calderón revivió entre lágrimas años de recuerdos junto a su hija

La presentadora publicó un emotivo video mostrando el momento

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Viviana Calderón es la presentadora oficial de Conexión fútbol en su nueva temporada.
Viviana Calderón le dio a su hija un regalo cargado de sus mejores momentos. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Viviana Calderón
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.