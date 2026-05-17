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Viviana Calderón confiesa su profunda tristeza al ver el estado actual de una conocida carretera

La presentadora comparó el antes y el después del reconocido trayecto que conecta a Puntarenas y Guanacaste

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Por Fiorella Montoya
Viviana Calderón es la presentadora oficial de Conexión fútbol en su nueva temporada.
Viviana Calderón se mostró preocupada por el daño ambiental. (Instagram)







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Viviana Calderón
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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