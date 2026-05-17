Viviana Calderón confiesa su profunda tristeza al ver el estado actual de una conocida carretera

Viviana Calderón, presentadora de Repretel, compartió con sus seguidores un sentimiento de nostalgia y resignación tras observar los cambios provocados por las obras de ampliación en la carretera Interamericana Norte, entre Barranca y Limonal.

Mediante un video en redes sociales, Calderón mostró imágenes del “antes y después” de una de las zonas más emblemáticas del trayecto que lleva hacia Guanacaste, especialmente por el conocido túnel de árboles que durante años acompañó a miles de conductores.

“Sabemos que va a ser algo positivo para las personas que viajan mucho a Guanacaste, que ya va a ser mucho más ágil, pero no deja de dar tristeza por el daño ambiental que se genera”, comentó.

La comunicadora aseguró que muchas personas le escribieron compartiendo el mismo sentimiento de melancolía por la transformación del paisaje natural.

“Coincidimos en que nos va a dar nostalgia no volver a ver ese túnel de árboles”, expresó.

Viviana también manifestó su deseo de que exista un proceso de reforestación que permita recuperar parte del entorno natural.

“Ojalá que haya reforestación y que la naturaleza, así de resiliente que es, de repente nos sorprenda y salga con más vida, con más árboles y dándole hogar a muchos animalitos”, añadió.

Además, la presentadora recordó un puente ubicado sobre el río Lagarto, el cual marca la división entre las provincias de Puntarenas y Guanacaste. Ahí había grabado anteriormente un video educativo para su hija.

Al comparar esas imágenes antiguas con el estado actual de la carretera, Calderón confesó sentir una profunda tristeza por los cambios en el paisaje.