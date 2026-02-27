Vivian Campos se sincera sobre la posibilidad de ser madre: esto dijo

La modelo Vivian Campos se pronunció sobre la posibilidad de tener hijos. La expresentadora del programa Sábado feliz respondió a una consulta directa durante una dinámica en redes sociales.

Un seguidor le preguntó si ya es definitivo que no será madre. Campos decidió contestar con transparencia y explicó cómo vive ese tema en la actualidad.

“La verdad es que nunca lo he visto en mi camino. De pronto no cierro la puerta, que sea lo que Dios quiera. Si viene, bien, y si no, también, soy muy relajada con eso”, expresó.

La modelo añadió que no toma la decisión a la ligera. Señaló que se trata de un compromiso de por vida y que requiere una convicción profunda.

“Si bien no es algo a lo que le cierre la puerta, por ahora me siento muy bien así como estoy. Es una decisión muy importante y para el resto de la vida. Nunca he sentido ese llamado de maternidad, pero vamos a ver”, manifestó.

Campos recalcó que vive una etapa de estabilidad personal. Indicó que se siente plena con su estilo de vida actual, pero dejó claro que no descarta cambios en el futuro.

La exfigura de la televisión costarricense mantiene una relación cercana con sus seguidores. Campos se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional durante su paso por Sábado feliz. Tras su salida del espacio, se enfocó en proyectos personales y en su carrera profesional.