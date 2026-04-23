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Video revela últimos momentos de exmiss en México y desata polémica por investigación

Imágenes de seguridad revelan discusión previa a disparos en apartamento de Polanco y aumentan presión sobre autoridades

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Por O Globo / Brasil / GDA
Grabación capta momentos antes de la muerte de exmiss. Caso pasa a feminicidio tras críticas. No hay detenidos.
Grabación capta momentos antes de la muerte de exmiss. Caso pasa a feminicidio tras críticas. No hay detenidos. (Carolina Flores Gómez/IG)







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