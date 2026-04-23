Video revela últimos momentos de exmiss en México y desata polémica por investigación

Grabación capta momentos antes de la muerte de exmiss. Caso pasa a feminicidio tras críticas. No hay detenidos.

Un video de seguridad filtrado expone los últimos minutos de vida de la exmiss Carolina Flores Gómez y coloca bajo escrutinio a su entorno familiar y a las autoridades de Ciudad de México.

Las imágenes, difundidas por medios internacionales como El País, ubican el hecho dentro del apartamento donde la mujer vivía con su esposo y su hija de ocho meses en el barrio Polanco. En la grabación se observa una conversación entre la exreina de belleza y su suegra, Erika María. El diálogo no se entiende con claridad.

Minutos después, ambas mujeres ingresan a una habitación fuera del alcance de la cámara. Segundos más tarde se escuchan seis disparos. El esposo, Alejandro, aparece con la bebé en brazos y entra al cuarto.

🚨 INDIGNANTE FEMINICIDIO 🚨



“¿Qué hiciste mamá?” — “Nada, me hizo enojar… tú eres mío”



Así, sin más, habría respondido la presunta feminicida tras el asesinato de Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza, ocurrido al interior de su propia casa.



La señalada es Erika María… pic.twitter.com/cQgFHzWaqO — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) April 23, 2026

Según el audio, el hombre cuestiona lo ocurrido y recrimina a su madre. Ella responde que la víctima la irritó. Luego se produce un intercambio en el que el hijo defiende a su pareja y la madre sostiene que él le pertenece a ella. La mujer sale sola del lugar.

El caso provocó indignación en la familia de la víctima y en colectivos feministas. Cuestionan la actuación policial y el manejo inicial del expediente. El esposo notificó a las autoridades un día después del hecho. Además, permitió que su madre abandonara el apartamento tras la muerte.

El Ministerio Público abrió la causa como homicidio. Esta decisión generó críticas. Grupos feministas exigieron reclasificar el caso como feminicidio. Tras las protestas, la investigación pasó a ese protocolo. Sin embargo, no hay detenciones hasta ahora.

Qué se sabe del caso

Paramédicos atendieron una llamada de emergencia la noche del 15 de abril. Hallaron a la víctima con un impacto de bala en la cabeza dentro del inmueble en una zona exclusiva de la capital mexicana.

En el sitio estaban la suegra, de 63 años, y el esposo. Fuentes cercanas indicaron que el hombre atribuyó el hecho a su madre. Agentes decomisaron un arma de fuego, siete casquillos y cuatro proyectiles deformados.

El paradero de Erika María permanece desconocido. Ella figuró como exaspirante a un cargo municipal en Ensenada. La investigación continúa bajo el enfoque de feminicidio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.