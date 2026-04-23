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Asesinan a reina de belleza: su suegra habría cometido el brutal crimen

El esposo de la modelo denunció a su madre ante las autoridades por, en apariencia, matar a balazos a la joven de 27 años

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Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria

El asesinato de una reina de belleza en México ha causado gran consternación internacional. La mujer falleció tras un brutal ataque a balazos que habría sido perpetrado por su propia suegra.








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Carolina GómezAsesinan a reina de belleza
El Universal

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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