Asesinan a reina de belleza: su suegra habría cometido el brutal crimen

El asesinato de una reina de belleza en México ha causado gran consternación internacional. La mujer falleció tras un brutal ataque a balazos que habría sido perpetrado por su propia suegra.

La víctima, Carolina Gómez Flores, ganadora del certamen Miss Teen Universe Baja California 2017, fue localizada sin vida dentro de un departamento, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La reina de belleza Carolina Flores participó en varios certámenes y se coronó en el Miss Teen Universe Baja California 2017. (Facebook)

Las autoridades acudieron al lugar luego de que el esposo de Gómez acudiera ante el Ministerio Público. Fue el hombre quien denunció a su madre como la responsable del asesinato.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido desde el pasado 15 de abril al interior del inmueble, ubicado en la calle Edgar Allan Poe número 14, departamento 203, donde la víctima se encontraba acompañada de su esposo y de la madre de este.

Según la declaración rendida por Alejandro ante autoridades ministeriales, su madre Erika habría realizado varias detonaciones de arma de fuego en contra de Carolina, quien murió dentro del departamento.

Fue hasta el 16 de abril cuando elementos de la policía capitalina que realizaban patrullajes en la zona observaron una unidad de servicios periciales frente al edificio, por lo que se acercaron para conocer lo ocurrido.

En el lugar, personal forense confirmó que el esposo de la víctima se había presentado horas antes ante la Fiscalía para denunciar el feminicidio ocurrido un día antes.

Policías también entrevistaron al guardia de seguridad del inmueble, Ricardo, quien señaló que durante su turno de 24 horas no escuchó detonaciones ni alguna situación inusual, mientras que su compañero, quien lo relevó posteriormente, tampoco reportó incidentes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y determinar la responsabilidad de la mujer señalada por el denunciante.