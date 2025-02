(Video) El impresionante avance de un modelo costarricense en su lucha por caminar de nuevo

Esteban Chavarría recibió un balazo cuando fue víctima de un robo hace más de 15 años. Aquella situación le cambió la vida no solo por limitar la movilidad de sus piernas, sino porque desde hace una década se convirtió en modelo en silla de ruedas. Hoy, tanto tiempo después del suceso, el costarricense lucha por volver a caminar.

Así lo mostró en sus historias de Instagram, donde se le vio haciendo una fuerte rutina de ejercicios. Primero, realizó ejercicios con pesas para el tren superior y luego, con ayuda de su preparador físico, dio varios pasos por el salón de su casa.

“Llevo ya más de 15 años luchando, y si hasta el día de hoy nadie me ha dicho que soy un perdedor es porque hasta el día de hoy no he renunciado a mi sueño. Llevo muchos años luchando, lo sé, pero yo no me voy a rendir hasta lograr mi sueño y eso es lo que me convierte en un ganador”, escribió en una de las historias.

Modelo Esteban Chavarría se esfuerza por volver a caminar

Esteban Chavarría inició en el mundo del modelaje hace 10 años, en la búsqueda de un reto personal, luego del incidente que lo dejó en silla de ruedas.

Yo quería algo que de verdad sacara lo mejor de mí y vi en el modelaje esa oportunidad, ese reto de decir: ‘Vamos, Esteban yo sé que usted puede lograrlo’. Entonces me propuse ese reto, esa meta y a partir de ahí comencé. Pero si usted me hubiera preguntado a mí antes de mi disparo, o incluso después, si yo lo tenía contemplado, la verdad es que no”, dijo en una entrevista a La Nación, en enero de este año.

Cuando decidió que quería dedicarse a esta carrera, comenzó una búsqueda de personas en otras partes del mundo que se dedicaran al modelaje en silla de ruedas, pues quería conocer sus historias y, quizá, tomar uno que otro consejo, pero no encontró ni un solo caso.

Por otra parte, en 2023, el modelo entró en estado de coma inducido, luego de que se contagiara de covid-19 durante un viaje a Argentina. Su situación de salud se complicó, pues sufría de una neumonía bacteriana.