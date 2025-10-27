Video de Justin Bieber con Hailey y Kendall Jenner desata controversia por gesto inesperado

Un gesto de Justin Bieber con Hailey y Kendall Jenner durante un concierto provocó comentarios divididos en redes sociales.

La reciente aparición de Justin Bieber junto a su esposa Hailey Baldwin Bieber y la modelo Kendall Jenner provocó debate en redes sociales por un comportamiento que muchos usuarios calificaron como incómodo.

El hecho ocurrió durante un concierto del cantante Dijon, en San Diego, California, el pasado sábado 25 de octubre. En varios videos compartidos por asistentes, se observa a Bieber abrazando al mismo tiempo a Hailey y a Kendall, mientras los tres disfrutaban del espectáculo.

En las imágenes, el artista aparece parcialmente oculto entre las dos modelos, lo que llamó la atención de muchos usuarios.



El contenido se viralizó rápidamente y generó múltiples reacciones en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram. Algunos usuarios catalogaron la escena como “extraña” o “incómoda”, mientras que otros la defendieron como una expresión de amistad y confianza.

Uno de los comentarios señalaba que la situación resultaba “cringe”, mientras que otra persona expresó que se sintió “con pena ajena”. También hubo quienes aplaudieron la cercanía entre los tres y desearon tener una relación similar con sus amistades.

Bieber y Hailey contrajeron matrimonio en setiembre de 2019. Su hijo, llamado Jack, nació en agosto del año anterior. Además, medios internacionales recuerdan que el cantante mantuvo en 2016 una breve relación sentimental con Kourtney Kardashian, hermana mayor de Kendall Jenner.

En redes sociales, un usuario defendió el momento con un comentario diferente: afirmó sentirse feliz por ellos y calificó la escena como una muestra de una “bellísima amistad”.

