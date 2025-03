Vea a Will Smith revivir (con su prima Ashley) un icónico baile de ‘El príncipe del rap’

La serie 'El príncipe del rap', protagonizada por Will Smith, se estrenó en setiembre de 1990.

Siempre será Will Smith, no el cantante y actor, sino el Príncipe del rap que conquistó a miles en los años 90 con aquella famosa serie en la que un chico de Filadelfia se fue a vivir con sus tíos y primos a Bel-Air. Hoy, a 35 años del estreno del exitoso show de televisión, Will Smith y su colega Tatyana M. Ali (su prima Ashley Banks) recrearon una escena icónica del programa, y se volvió viral.

Se trata del baile de Will y Ashley, pero algo así como remasterizado. En los primeros capítulos del Príncipe del rap, cuando Will apenas se está acostumbrando a los cambios, él y su prima conectan de una manera muy fuerte.

En la recordada escena, Ashley baila en su cuarto mientras escucha música con un Walkman y sus audífonos. Will entra a la habitación y se suma a la fiesta sin que la niña se dé cuenta.

La versión de TikTok comenzó a finales de febrero, cuando los usuarios imitaron la escena, pero al ritmo de la canción Anxiety, de la rapera Doechii.

Fue tanta la emoción de Will por el trend de TikTok, que no se aguantó las ganas de hacerlo él mismo, y nada más y nada menos que junto a Ali.

Pero la cosa no quedó ahí, no es el estilo de Will. En el video que grabaron los actores, aparece también la propia Doechii, quien se sumó a la coreografía.

“Esperé 35 años para que este baile se hiciera tendencia”, escribió Smith en la publicación del video.

Will Smith revive baile de 'El príncipe del rap'

