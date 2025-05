Víctor ‘El Mambo’ Núñez no quiere volver a bailar, pero esta noche podría hacer una excepción

Víctor ‘El Mambo’ Núñez dio a conocer que no volverá a bailar nunca más, pero haría una excepción por una razón muy especial. Las declaraciones las dio al programa De boca en boca, el cual le consultó si volvería a la pista de baile luego de su paso por Dancing With The Stars, en el 2022.

