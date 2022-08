Mambo Núñez y ‘Dancing with the Stars’: cuatro operaciones de rodilla, pero siempre una gran actitud

Una característica de Víctor el Mambo Núñez es su amabilidad. El exfutbolista luce siempre una sonrisa sincera en su rostro y eso, además de que tiene una muy buena actitud en la pista de baile de Dancing with the Stars, ha ido dándole fans que lo han apoyado en su paso por la competencia de baile.

El Mambo es bien conocido por su habilidad con el balón de fútbol, por sus movimientos en las canchas de los diferentes equipos nacionales en los que militó como Herediano, Saprissa y Alajuelense; sin embargo, entre sus “gracias escondidas”, estaban los movimientos de cadera, pero ya no para burlar la marca de un contrincante, sino para bailar junto a su coreógrafa Yessenia Reyes. Ahora dribla pero en la pista.

Con un divertido y alegre jive la pareja de Mambo Núñez y Yessenia Reyes se ganaron un total de 24 puntos. (Lilly Arce Robles.)

[ ‘Dancing with the Stars’: conozca a los hijos de las estrellas participantes ]

Sin embargo y pese al esfuerzo que semana a semana Núñez le pone al baile, él afirma que nunca ha sido bailarín y que más bien en las fiestas de su familia y amigos siempre era el que estaba “esquineado” escondiéndose por si a alguien se le ocurría sacarlo a bailar una salsa. “Lo único que podría decir que bailo un poquito es merengue, pero es porque soy dominicano y mi mamá sí lo baila y con ella me ponía a medio bailar”, reveló entre risas.

Otro aspecto a destacar de Víctor en la competencia es que, además del empeño en aprender algo que jamás pensó que iba a hacer y mucho menos frente a miles de personas en la televisión, es el esfuerzo físico que debe de hacer para sopesar los fuertes dolores que sufre en su rodilla derecha, resultado de varias lesiones que vivió mientras jugaba fútbol profesionalmente y que desencadenaron varias operaciones: de los meniscos, una del ligamento cruzado y una del cartílago.

“Es difícil porque después de una de esas operaciones tardé ocho meses en regresar a las canchas, fue complicado. Cada año me tengo que poner un líquido especial para lubricar la rodilla. Ahora como trabajamos tanto físicamente todos los días a veces siento mucho dolor, pero ahí vamos, estoy tranquilo”, confesó.

Las muchas horas de ensayos y de esfuerzo físico le han pasado la factura al ahora bailarín, pero eso no le quita el ímpetu y las ganas de mejorar siempre.

Esa sonrisa de Mambo Núñez la mantiene siempre en su rosto, aunque hay días de mucho esfuerzo y dolor físico para lograr las coreografías en 'Dancing with the Stars' (Lilly Arce Robles.)

“A veces se me olvida el dolor porque cuando estoy en ensayo o en la pista quiero demostrar que puedo hacerlo bien, que me esfuerzo por dar lo mejor de mi. La adrenalina hace que a uno se le olvide el dolor”, dijo Núñez.

Después de que el dolor lo afecta, el concursante se aplica hielo para bajar la inflamación y el dolor.

Es imposible que el Mambo no haga comparaciones entre el baile y el fútbol. “Me han dicho que venir a bailar es como una final de fútbol, pero nada que ver porque en la cancha yo sí sabía qué hacer”, reveló.

“Alguna ventaja habrá por haber sido futbolista y ahora bailar. Tal vez la parte física no me afecte mucho, además los músculos tienen memoria, por dicha, porque hubo dos galas que yo entré y sentí que me borraron todo, hice la coreografía a pura inercia”, agregó.

Un cariño nuevo Copiado!

Si de algo está agradecido Mambo con Dancing with the Stars es el acercamiento que ha tenido en las últimas semanas con un público que tal vez lo conocía por su faceta deportiva, pero que conocía poco de manera personal.

Mambo trabaja como comentarista de fútbol en TD Más y como buen conocedor de la competencia nacional que se vive entre los equipos le gusta ponerle algo de picante a sus opiniones. Esta personalidad picante genera admiración y también algo de rechazo. “Pero eso es natural, es un vacilón meter candela a los partidos entre uno u otro equipo, pero que sea hasta ahí. Si gana Heredia, qué bien, pero si gana otro equipo me aguanto que me molesten”, afirmó.

En el 2019 Víctor Núñez se despidió del fútbol costarricense tras una amplia y ganadora trayectoria. El adiós lo dio jugando con su querido Herediano. (Mayela Lopez)

Con respecto al público que lo está empezando a conocer y a demostrar su apoyo en el programa de baile, Mambo dijo que se siente muy afortunado por el reconocimiento que ha recibido por parte de los televidentes.

“Es muy bonito porque me ha pasado que me topo en la calle a adultos mayores, gente muy mayor que me dice: ‘Mambito, ¿cómo estás? Te veo bailar, te apoyo’ y eso es muy bonito”, expresó el bailarín.

Su personalidad afable, sin polémicas o farandulera le ha jugado a favor al exfutbolista que siempre se caracterizó en las canchas por ser aguerrido.

En la competencia Copiado!

Mambo Núñez es el compañero de baile de la experimentada Yessenia Reyes. La noche de este domingo 31 de julio al exfutbolista le tocó hacer una coreografía al ritmo de Jive con la canción Wake Me Up Before You Go Go.

Por esta presentación los jueces le entregaron a la pareja calificaciones de ocho puntos por cada uno de los jurados para un total de 24.